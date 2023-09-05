Покупайте только их: Роскачество назвало 10 самых качественных товаров лета

Эксперты Роскачества подвели своего рода итоги прошедшего лета и опубликовали топ-10 товаров, которые по праву могут именоваться обладателям российского "Знака качества".

Целых 4 таких знака достались добросовестным производителям в товарном сегменте "бакалея". Три - производителям молочной продукции, два - в сегменте хлебо-булочных изделий, 1 достался кондитерам.

Среди молочных продуктов победителями стали "Ополье" (Владимирская область), "Сударыня" )Ленобласть), "Белый замок" (Алтай).

Среди хлобобулочных изделий Роскачество рекомендует Clever, сушки "Малышка" простые (г. Владимир); "Коровка", вафли (Челябинск).

В сегменте бакалеи отмечены соль "Илецкая", "Гудвилл", освяные хлопья из Алтайского края, мука из Курской области.

Кондитерские изделия в знаке качества представлены Белгородской областью - конфетами "Левушка" и мармеладными червячками.

