Покинул Россию навсегда: еще один популярный мессенджер прекратит работу с мая
kasheloff.ru
Microsoft официально завершил поддержку Skype: что будет дальше
5 мая 2025 года завершилась целая эпоха — компания Microsoft официально прекратила поддержку Skype, сервиса, который когда-то стал символом видеосвязи и цифрового общения.
Краткая история Skype
Skype появился в 2003 году и стал революцией в коммуникациях. Он позволил миллионам людей по всему миру:
- Бесплатно звонить через интернет;
- Общаться по видеосвязи;
- Создавать групповые чаты и конференции задолго до Zoom и Teams.
В 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 млрд долларов, но с течением времени сервис утратил популярность.
Почему Skype уходит
Даже во время пандемии, когда спрос на видеосвязь резко вырос, Skype не смог вернуть утраченные позиции. Пользователи выбрали:
- Zoom — за стабильность и удобство конференций;
- Google Meet — за простую интеграцию с Gmail;
- Microsoft Teams — как универсальное решение для бизнеса.
- Microsoft сделала ставку на развитие Teams, которое стало её ключевым инструментом для корпоративной связи.
Что будет с данными пользователей
Microsoft предусмотрела плавный переход:
- Контакты и история чатов будут перенесены в Teams;
- Данные можно будет экспортировать вручную;
- Переходный период обеспечит интеграцию двух платформ, чтобы пользователи не потеряли важную информацию.
Важно: Teams не поддерживает обычные телефонные звонки, что отражает смену потребностей — люди всё чаще общаются через видеозвонки и чаты.
Наследие и прощание
Закрытие Skype вызвало волну ностальгии в соцсетях. Пользователи вспоминают:
- Первые видеозвонки с родственниками за границей;
- Часами долгие разговоры с друзьями;
- Эпоху, когда Skype стал синонимом интернет-связи.
Несмотря на уход, влияние Skype ощущается до сих пор — в функциях Zoom, Teams, WhatsApp и других современных сервисов.
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