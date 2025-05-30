Покинул Россию навсегда: еще один популярный мессенджер прекратит работу с мая

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5 мая 2025 года Microsoft официально завершила ...

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Microsoft официально завершил поддержку Skype: что будет дальше

5 мая 2025 года завершилась целая эпоха — компания Microsoft официально прекратила поддержку Skype, сервиса, который когда-то стал символом видеосвязи и цифрового общения.

Краткая история Skype

Skype появился в 2003 году и стал революцией в коммуникациях. Он позволил миллионам людей по всему миру:

  • Бесплатно звонить через интернет;
  • Общаться по видеосвязи;
  • Создавать групповые чаты и конференции задолго до Zoom и Teams.

В 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 млрд долларов, но с течением времени сервис утратил популярность.

Почему Skype уходит

Даже во время пандемии, когда спрос на видеосвязь резко вырос, Skype не смог вернуть утраченные позиции. Пользователи выбрали:

  • Zoom — за стабильность и удобство конференций;
  • Google Meet — за простую интеграцию с Gmail;
  • Microsoft Teams — как универсальное решение для бизнеса.
  • Microsoft сделала ставку на развитие Teams, которое стало её ключевым инструментом для корпоративной связи.

Что будет с данными пользователей

Microsoft предусмотрела плавный переход:

  • Контакты и история чатов будут перенесены в Teams;
  • Данные можно будет экспортировать вручную;
  • Переходный период обеспечит интеграцию двух платформ, чтобы пользователи не потеряли важную информацию.

Важно: Teams не поддерживает обычные телефонные звонки, что отражает смену потребностей — люди всё чаще общаются через видеозвонки и чаты.

Наследие и прощание

Закрытие Skype вызвало волну ностальгии в соцсетях. Пользователи вспоминают:

  • Первые видеозвонки с родственниками за границей;
  • Часами долгие разговоры с друзьями;
  • Эпоху, когда Skype стал синонимом интернет-связи.

Несмотря на уход, влияние Skype ощущается до сих пор — в функциях Zoom, Teams, WhatsApp и других современных сервисов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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