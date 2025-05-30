Покинул Россию навсегда: еще один популярный мессенджер прекратит работу с мая

Microsoft официально завершил поддержку Skype: что будет дальше

5 мая 2025 года завершилась целая эпоха — компания Microsoft официально прекратила поддержку Skype, сервиса, который когда-то стал символом видеосвязи и цифрового общения.

Краткая история Skype

Skype появился в 2003 году и стал революцией в коммуникациях. Он позволил миллионам людей по всему миру:

Бесплатно звонить через интернет;

Общаться по видеосвязи;

Создавать групповые чаты и конференции задолго до Zoom и Teams.

В 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 млрд долларов, но с течением времени сервис утратил популярность.

Почему Skype уходит

Даже во время пандемии, когда спрос на видеосвязь резко вырос, Skype не смог вернуть утраченные позиции. Пользователи выбрали:

Zoom — за стабильность и удобство конференций;

Google Meet — за простую интеграцию с Gmail;

Microsoft Teams — как универсальное решение для бизнеса.

Microsoft сделала ставку на развитие Teams, которое стало её ключевым инструментом для корпоративной связи.

Что будет с данными пользователей

Microsoft предусмотрела плавный переход:

Контакты и история чатов будут перенесены в Teams;

Данные можно будет экспортировать вручную;

Переходный период обеспечит интеграцию двух платформ, чтобы пользователи не потеряли важную информацию.

Важно: Teams не поддерживает обычные телефонные звонки, что отражает смену потребностей — люди всё чаще общаются через видеозвонки и чаты.

Наследие и прощание

Закрытие Skype вызвало волну ностальгии в соцсетях. Пользователи вспоминают:

Первые видеозвонки с родственниками за границей;

Часами долгие разговоры с друзьями;

Эпоху, когда Skype стал синонимом интернет-связи.

Несмотря на уход, влияние Skype ощущается до сих пор — в функциях Zoom, Teams, WhatsApp и других современных сервисов.