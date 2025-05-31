Покинул Россию навеки: очередной популярный мессенджер прекратит работу с 30 мая

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5 мая 2025 года Microsoft официально прекратит ...

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5 мая 2025 года Microsoft официально прекратит поддержку Skype — сервиса, который когда-то был вершиной цифровой коммуникации и революционизировал способы общения по всему миру. Этот шаг знаменует завершение важной эпохи в истории онлайн-связи.

История успеха Skype

Запущенный в 2003 году, Skype стал настоящим прорывом, предложив бесплатные звонки и видеосвязь через интернет, что сделало международное общение доступным для многих. В 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов, рассчитывая на дальнейшее развитие платформы. Однако со временем популярность сервиса снизилась.

Почему Skype уходит с рынка?

Даже резкий рост видеосвязи во время пандемии COVID-19 не помог Skype вернуть прежний статус. Пользователи предпочли более современные и удобные сервисы, такие как Zoom, Google Meet и FaceTime. Microsoft сосредоточилась на развитии Teams — платформы для корпоративного сотрудничества, что стало ключевым фактором снижения внимания к Skype.

Что будет с пользователями Skype?

Microsoft обещает плавный переход на Teams. Все контакты и история переписок автоматически перенесутся, также предусмотрена возможность экспорта данных. Интеграция между платформами сохранится на переходный период, чтобы минимизировать неудобства. Однако стоит учитывать, что Teams не поддерживает традиционные телефонные звонки, что отражает современные тенденции в общении.

Skype — символ своей эпохи

Новость о закрытии Skype вызвала ностальгию среди пользователей, которые вспоминают первые видеозвонки и возможность поддерживать связь на расстоянии. Skype стал одним из пионеров цифровой коммуникации, навсегда изменив представление об общении.

Хотя сервис прекращает существование, его влияние остаётся значительным. Skype доказал, что расстояния перестали быть преградой для общения, и его идеи продолжают развиваться в новых платформах.

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