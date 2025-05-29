Покинул Россию навеки: еще один популярный мессенджер прекратит работу с 30 мая

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Microsoft официально завершил поддержку Skype 5 мая 2025 года
5 мая 2025 года Microsoft завершил поддержку Skype — сервиса, который когда-то революционизировал цифровую связь и изменил способы общения по всему миру.
История Skype
Запущенный в 2003 году, Skype сделал международные звонки и видеосвязь доступными бесплатно через интернет. В 2011 году Microsoft приобрела сервис за 8,5 млрд долларов, но со временем популярность Skype снизилась.
Почему Skype уходит с рынка?
Даже пандемия COVID-19 не вернула былую популярность Skype. Пользователи выбрали современные платформы — Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, на развитие которого компания сосредоточилась.
Что ждёт пользователей?
- Контакты и история переписок будут автоматически перенесены в Teams.
- Возможность экспорта данных из Skype сохранится.
- Переходный период с интеграцией между Skype и Teams позволит минимизировать неудобства.
Важно, что Teams не поддерживает традиционные телефонные звонки, отражая изменения в предпочтениях пользователей.
Наследие Skype
Закрытие Skype вызвало волну ностальгии в соцсетях. Сервис навсегда изменил представление об общении, сделав дистанцию не препятствием для связи. Его идеи продолжают жить в современных видеоплатформах, сообщает progorodsamara.
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