Покинул Россию навеки: еще один популярный мессенджер прекратит работу с 30 мая

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Microsoft официально завершил поддержку Skype 5 мая 2025 года

5 мая 2025 года Microsoft завершил поддержку Skype — сервиса, который когда-то революционизировал цифровую связь и изменил способы общения по всему миру.

История Skype

Запущенный в 2003 году, Skype сделал международные звонки и видеосвязь доступными бесплатно через интернет. В 2011 году Microsoft приобрела сервис за 8,5 млрд долларов, но со временем популярность Skype снизилась.

Почему Skype уходит с рынка?

Даже пандемия COVID-19 не вернула былую популярность Skype. Пользователи выбрали современные платформы — Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, на развитие которого компания сосредоточилась.

Что ждёт пользователей?

  • Контакты и история переписок будут автоматически перенесены в Teams.
  • Возможность экспорта данных из Skype сохранится.
  • Переходный период с интеграцией между Skype и Teams позволит минимизировать неудобства.

Важно, что Teams не поддерживает традиционные телефонные звонки, отражая изменения в предпочтениях пользователей.

Наследие Skype

Закрытие Skype вызвало волну ностальгии в соцсетях. Сервис навсегда изменил представление об общении, сделав дистанцию не препятствием для связи. Его идеи продолжают жить в современных видеоплатформах, сообщает progorodsamara.

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