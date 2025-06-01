Покинул Россию на все время: еще один популярный мессенджер прекратит работу с 30 мая

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5 мая 2025 года Microsoft официально прекратит ...

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5 мая 2025 года Microsoft официально прекратит поддержку Skype. Это событие ознаменует конец целой эпохи — сервиса, который изменил представление о том, как можно общаться через интернет.

Как всё начиналось

Когда Skype появился в 2003 году, он стал настоящим открытием. Бесплатные звонки и видеосвязь сделали возможным общение с людьми по всему миру без затрат. Это была революция в цифровой связи. В 2011 году Microsoft купила сервис за 8,5 миллиарда долларов, надеясь развивать его дальше. Однако с годами популярность Skype начала снижаться.

Почему Skype уходит

Даже во время пандемии, когда резко вырос спрос на видеосвязь, Skype не смог вернуть себе позиции. Пользователи выбрали другие платформы — Zoom, Google Meet, FaceTime. При этом Microsoft решила сосредоточиться на своем другом продукте — Teams, который оказался более востребован у компаний.

Что будет с пользователями

Microsoft пообещала, что переход пройдёт максимально удобно. Все контакты и история сообщений из Skype автоматически перенесутся в Teams. Некоторое время сервисы будут работать параллельно, чтобы пользователи смогли привыкнуть. Однако стоит отметить: Teams не поддерживает обычные телефонные звонки, как это делал Skype.

Что остаётся после Skype

Новость о закрытии Skype вызвала волну воспоминаний. Пользователи рассказывают, как раньше впервые звонили через интернет друзьям и родным. Для многих это был первый опыт видеосвязи.

Хотя Skype и уходит, он навсегда останется символом цифровой революции. Этот сервис показал, что расстояние — больше не преграда для общения. Его идеи и технологии продолжают жить в новых платформах, делая связь проще и доступнее.

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