Показаний врачей будет достаточно: в России планируют начать лишать прав без суда

В России могут лишать водительских прав по медицинским показаниям после обычного визита к врачу

В России обсуждается возможность лишения водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний даже после обычного визита в поликлинику. Закон о врачебной тайне в этом случае может не защитить водителей.

Сейчас права автоматически запрещены при наличии серьёзных заболеваний из списка правительства, включая болезни нервной системы, эпилепсию, шизофрению и полную потерю зрения.

Если у водителя во время диспансеризации или планового обследования выявят противопоказания, данные автоматически передаются в ГАИ, и водитель может лишиться прав или не получить их при продлении. Юристы предупреждают, что нововведение может отпугнуть людей от посещения врачей, что негативно скажется на здоровье.

Напомним, что актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии заявил, что не намерен восстанавливать водительское удостоверение. Тем, кто собирается получить права, рекомендуется внимательно изучить инструкции и требования автошкол.