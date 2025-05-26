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Показаний врачей будет достаточно: в РФ планируют начать лишать прав без суда

В России вводят новую практику лишения водитель...

kolesa.kz

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В России могут начать лишать водительских прав по медицинским показаниям, даже после обычного визита в поликлинику. Закон о врачебной тайне в этом случае не защитит.

Сейчас управление автомобилем запрещено при наличии заболеваний из постановления правительства №1604 от 2014 года — это болезни нервной системы, полная или почти полная потеря зрения, эпилепсия, шизофрения и другие серьёзные недуги.

Если диагноз поставят уже у водителя, он может лишиться прав. Диагнозы могут выявить даже при диспансеризации, а данные автоматически передаются в ГАИ. Также права могут не продлить при регулярном обновлении.

Юристы предупреждают, что из-за этого нововведения люди станут бояться ходить к врачам, что негативно скажется на их здоровье.

Ранее актёр Михаил Ефремов сообщил, что не собирается восстанавливать водительское удостоверение после освобождения из колонии.

Желающим получить права полезно изучить инструкции по сдаче экзаменов в автошколе, сообщает osnmedia.

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