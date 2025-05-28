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Показаний врачей будет больше чем достаточно: в РФ планируют начать лишать прав без суда

В России обсуждают лишение водительских прав по...

motogonki.ru

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В России могут лишать водительских прав по медицинским показаниям после обычного визита к врачу

В России обсуждается новая практика лишения водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний даже после обычного визита в поликлинику. Закон о врачебной тайне в таких случаях может не защищать водителей.

Сейчас права автоматически аннулируются при серьёзных заболеваниях из утверждённого списка, включая эпилепсию, болезни нервной системы, шизофрению и полную потерю зрения.

Если во время диспансеризации или планового обследования выявят противопоказания, данные передаются в ГАИ, и водитель может лишиться прав или не получить их при продлении. Юристы предупреждают, что такие меры могут отпугнуть людей от обращения к врачам, что негативно повлияет на здоровье населения.

Напомним, актёр Михаил Ефремов после освобождения заявил, что не собирается восстанавливать водительское удостоверение. Будущим водителям советуют внимательно изучать инструкции и требования автошкол.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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