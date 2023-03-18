Пока военкоматы "сверяют данные учета", глава ЧВК "Вагнер" объявил, что планирует набрать 30 тысяч новых бойцов к середине мая

Пригожин заявил о планах ЧВК "Вагнер" набрать 30 тысяч бойцов к середине мая 2023

Основатель частной военной компании "Вагнер" заявил, что к середине мая число набранных бойцов ЧВК планируется увеличить на 30 тыс. человек. Об этом он сообщил в Telegram-канале своей пресс-службы.

"К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч", — сказал Пригожин.

Он отметил, что в среднем ЧВК "Вагнер" набирает 500-800 человек в день.

