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Пока военкоматы "сверяют данные учета", глава ЧВК "Вагнер" объявил, что планирует набрать 30 тысяч новых бойцов к середине мая

Пригожин заявил о планах ЧВК "Вагнер" набрать 30 тысяч бойцов к середине мая 2023
Пока военкоматы "сверяют данные учета", глава ЧВК "Вагнер" объявил, что планирует набрать 30 тысяч новых бойцов к середине мая

Фото: открытые источники

Основатель частной военной компании "Вагнер" заявил, что к середине мая число набранных бойцов ЧВК планируется увеличить на 30 тыс. человек. Об этом он сообщил в Telegram-канале своей пресс-службы.

"К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч", — сказал Пригожин.

Он отметил, что в среднем ЧВК "Вагнер" набирает 500-800 человек в день.

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