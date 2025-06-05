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Пока не поздно: деньги с накопительных счетов лучше выводить

Накопительные счета и банковские вклады: как вы...

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Накопительные счета и банковские вклады, несмотря на схожие условия для приумножения сбережений, имеют существенные различия.

Один из главных минусов накопительного счета — это риск изменения условий в любой момент. Такое пояснил доцент Финуниверситета Игорь Балынин. В отличие от накопительного счета, условия вклада фиксированы и не могут изменяться без уведомления клиента.

Накопительный счет, как правило, действует бессрочно, что дает клиенту возможность вывести средства в любое время, не потеряв процент. Однако доходность по нему может быть ниже, чем по вкладу, а при досрочном снятии денег с вклада ставка снижается до 0,01%. Стоит отметить, что при накопительном счете можно пополнять средства в любой момент, но банк имеет право изменять условия по этому продукту в любое время. Обычно изменения условий сообщаются через официальные каналы банка.

Максимальные ставки по накопительным счетам часто предлагают как приветственные акции на первые несколько месяцев, после чего они снижаются. Банк также может вводить дополнительные условия, такие как лимит по расходам с карты или использование других продуктов в рамках своей экосистемы.

Для эффективного управления сбережениями рекомендуется распределить средства между различными продуктами. Накопительный счет с ежедневным начислением процентов является хорошим выбором для резервных средств на случай непредвиденных расходов. Остальную сумму можно разместить на вкладе с фиксированной ставкой, чтобы зафиксировать доходность, пока ставки не снизятся.

Как отметил экономист Герман Ткаченко, ставки по накопительным счетам зависят от денежно-кредитной политики Центробанка и интересов самого банка. Когда банку нужно быстро привлечь средства, он повышает ставки, но как только ключевая ставка снижается, банки уменьшают ставки по накопительным счетам. В отличие от этого, ставки по вкладам остаются неизменными до завершения срока депозита.

Ткаченко также сообщил, что с учетом возможного снижения ключевой ставки в 2025 году, оптимальной стратегией будет перевод средств с накопительных счетов на вклады сроком от 3 до 6 месяцев, чтобы зафиксировать максимальную доходность, сообщает pnz.

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