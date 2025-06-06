Пока не поздно: деньги с накопительных счетов лучше перевести

Накопительные счета и банковские вклады — это популярные финансовые инструменты для приумножения сбережений, однако, несмотря на схожие условия, между ними существуют важные различия.

Один из главных минусов накопительного счета — это риск изменения условий без предварительного уведомления, пояснил доцент Финуниверситета Игорь Балынин. В отличие от накопительного счета, условия по вкладу фиксированы на весь срок и не могут быть изменены без согласования с клиентом.

Основные отличия накопительного счета и вклада

Накопительный счет, как правило, бессрочен, что дает клиенту возможность вывести средства в любой момент без потери процентов. Однако доходность по накопительному счету может быть ниже, чем по вкладу, где при досрочном снятии средств ставка снижается до минимальных значений — 0,01%. При этом на накопительный счет можно вносить средства в любое время, но банк имеет право изменить условия по своему усмотрению. Обычно такие изменения доводятся до клиентов через официальные каналы.

Банки часто предлагают максимальные ставки по накопительным счетам в рамках акций, действующих только в первые несколько месяцев. После окончания акции ставка может существенно снизиться. Также могут вводиться дополнительные условия, например, лимит на расходы с карты или требования по использованию других продуктов банка.

Как эффективно управлять сбережениями?

Для грамотного управления сбережениями стоит комбинировать накопительный счет и вклад. Накопительный счет с ежедневным начислением процентов отлично подходит для резервных средств, которые могут понадобиться в экстренных ситуациях. Оставшуюся сумму можно разместить на вкладе с фиксированной ставкой, чтобы зафиксировать доходность на определенный срок.

Прогнозы на будущее: как изменения ключевой ставки влияют на ставки?

Экономист Герман Ткаченко объяснил, что ставки по накопительным счетам напрямую зависят от денежно-кредитной политики Центробанка и финансовых потребностей самого банка. Когда банку нужно срочно привлечь средства, он повышает ставки. Однако, как только ключевая ставка Центробанка снижается, банки сокращают доходность по накопительным счетам. В отличие от этого, ставки по вкладам остаются фиксированными на весь срок действия договора.

С учетом возможного снижения ключевой ставки в 2025 году, Ткаченко советует пересмотреть стратегию хранения средств. Оптимальным решением будет перевод денег с накопительных счетов на вклады сроком от 3 до 6 месяцев, что позволит зафиксировать максимальную доходность, пока ставки остаются высокими.