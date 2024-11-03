Пойдет со 2 ноября и будет длиться 9 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

С приходом ноября Россию ожидает резкое ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, жителям крупных городов предстоит пережить период обильных снегопадов, ледяных дождей и сильных ветров. В Москве, Казани и Санкт-Петербурге уже с первых дней месяца установится ненастная погода, принеся с собой не только холод, но и значительные неудобства для всех, кто вынужден будет покидать тепло домов.

Москва: Жители столицы столкнутся с осадками в виде снега с дождем, которые будут сопровождаться холодным ветром, достигающим скорости до 11 метров в секунду. Такие условия могут серьезно осложнить управление транспортом и условия для пешеходов. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться от +6 до -1 градусов Цельсия, что увеличивает риск гололедицы.

Казань: В столице Татарстана сильные ветры и снегопады также не заставят себя ждать. Прогнозируется, что порывы ветра могут достигать 14 м/с, а количество осадков — до 22 мм. Это создаст сложные условия на дорогах, увеличив вероятность образования наледи.

Санкт-Петербург: В городе на Неве ожидаются мощные снегопады и штормовой ветер до 16 м/с, который добавит неприятного холода в дождливую погоду. Дневная температура воздуха будет варьироваться от +8 до +2 градусов, а ночные заморозки могут достигать 0 градусов.

В свете такого прогноза синоптики и местные власти призывают граждан к особой осторожности и предусмотрительности. Рекомендуется избегать длительных прогулок в плохую погоду, а автомобилистам советуют заблаговременно переобуть машину в зимнюю резину.

Это штормовое предупреждение выдано на первые девять дней ноября и может быть продлено в зависимости от погодных условий. Жителям рекомендуется следить за обновлениями прогнозов и готовиться к возможным погодным испытаниям, которые уже не за горами.