Поистине хрустящая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки
ecookie.ru
Капуста — не просто ингредиент многих блюд, а настоящий кулинарный символ. Её можно тушить, варить, запекать, но особенно ценится капуста, приготовленная таким образом, что она остаётся хрустящей. Сегодня я делюсь секретом, который передался мне от бабушки — рецептом идеально хрустящей капусты, который сделает любой стол праздничным.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста — 1 кг
- Вода — 1 л
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 50 мл
- Лавровый лист — 2 шт.
- Горошины черного перца — 5 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Укроп (семена) — 1 ч. л.
Пошаговый процесс приготовления:
Подготовка капусты:
- Чисто вымытую капусту нашинковать тонкой соломкой.
- Морковь натереть на крупной тёрке.
- Смешать капусту и морковь в глубокой миске.
Приготовление маринада:
- В кастрюле довести воду до кипения.
- Добавить соль, сахар, лавровый лист и перец горошком.
- Варить на медленном огне 5 минут.
- Затем влить уксус и дать маринаду остыть до комнатной температуры.
Маринование:
- Залить капусту с морковью маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи.
- Посыпать семенами укропа.
- Накрыть капусту тарелкой, а сверху поставить груз, чтобы овощи были полностью погружены в маринад.
- Оставить капусту мариноваться в прохладном месте на 24 часа.
После суток маринования капуста будет готова к употреблению. Она получится не только хрустящей, но и невероятно ароматной. Этот рецепт — настоящее сокровище, которое придаёт обычной капусте праздничный и изысканный вкус.
Заключение:
Хрустящая маринованная капуста по бабушкиному рецепту — это не только вкусно, но и полезно. Это блюдо может стать замечательным дополнением к любому столу, особенно к праздничному. Попробуйте приготовить — и у вас обязательно получится передать частичку семейной кулинарной традиции вашим близким.
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