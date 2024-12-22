Поистине хрустящая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Капуста — не просто ингредиент многих блюд, а настоящий кулинарный символ. Её можно тушить, варить, запекать, но особенно ценится капуста, приготовленная таким образом, что она остаётся хрустящей. Сегодня я делюсь секретом, который передался мне от бабушки — рецептом идеально хрустящей капусты, который сделает любой стол праздничным.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 50 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Горошины черного перца — 5 шт.

Морковь — 1 шт.

Укроп (семена) — 1 ч. л.

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка капусты: Чисто вымытую капусту нашинковать тонкой соломкой.

Морковь натереть на крупной тёрке.

Смешать капусту и морковь в глубокой миске. Приготовление маринада: В кастрюле довести воду до кипения.

Добавить соль, сахар, лавровый лист и перец горошком.

Варить на медленном огне 5 минут.

Затем влить уксус и дать маринаду остыть до комнатной температуры. Маринование: Залить капусту с морковью маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи.

Посыпать семенами укропа.

Накрыть капусту тарелкой, а сверху поставить груз, чтобы овощи были полностью погружены в маринад.

Оставить капусту мариноваться в прохладном месте на 24 часа.

После суток маринования капуста будет готова к употреблению. Она получится не только хрустящей, но и невероятно ароматной. Этот рецепт — настоящее сокровище, которое придаёт обычной капусте праздничный и изысканный вкус.

Заключение:

Хрустящая маринованная капуста по бабушкиному рецепту — это не только вкусно, но и полезно. Это блюдо может стать замечательным дополнением к любому столу, особенно к праздничному. Попробуйте приготовить — и у вас обязательно получится передать частичку семейной кулинарной традиции вашим близким.