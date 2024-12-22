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Поистине хрустящая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Капуста — не просто ингредиент многих блюд, а н...

ecookie.ru

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Капуста — не просто ингредиент многих блюд, а настоящий кулинарный символ. Её можно тушить, варить, запекать, но особенно ценится капуста, приготовленная таким образом, что она остаётся хрустящей. Сегодня я делюсь секретом, который передался мне от бабушки — рецептом идеально хрустящей капусты, который сделает любой стол праздничным.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 1 кг
  • Вода — 1 л
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Горошины черного перца — 5 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Укроп (семена) — 1 ч. л.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка капусты:

    • Чисто вымытую капусту нашинковать тонкой соломкой.
    • Морковь натереть на крупной тёрке.
    • Смешать капусту и морковь в глубокой миске.

  2. Приготовление маринада:

    • В кастрюле довести воду до кипения.
    • Добавить соль, сахар, лавровый лист и перец горошком.
    • Варить на медленном огне 5 минут.
    • Затем влить уксус и дать маринаду остыть до комнатной температуры.

  3. Маринование:

    • Залить капусту с морковью маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи.
    • Посыпать семенами укропа.
    • Накрыть капусту тарелкой, а сверху поставить груз, чтобы овощи были полностью погружены в маринад.
    • Оставить капусту мариноваться в прохладном месте на 24 часа.

После суток маринования капуста будет готова к употреблению. Она получится не только хрустящей, но и невероятно ароматной. Этот рецепт — настоящее сокровище, которое придаёт обычной капусте праздничный и изысканный вкус.

Заключение:

Хрустящая маринованная капуста по бабушкиному рецепту — это не только вкусно, но и полезно. Это блюдо может стать замечательным дополнением к любому столу, особенно к праздничному. Попробуйте приготовить — и у вас обязательно получится передать частичку семейной кулинарной традиции вашим близким.

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