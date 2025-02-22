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«Погода обезумит в конец»: россиян предупреждают об аномальном конце февраля и начале марта

В конце февраля и начале марта жители Москвы и ...

rutube.ru

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Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, в интервью «Известиям», Москва и некоторые другие российские регионы испытают значительно более теплую погоду в конце февраля и начале марта.

Это отклонение от климатической нормы предоставляет уникальный шанс для изучения атмосферных изменений.

Погодные особенности

Вильфанд пояснил, что основной причиной повышенной температуры служит высокое атмосферное давление, которое способствует перемещению сухих и холодных воздушных масс с севера. Однако, несмотря на их происхождение, эти массы не несут с собой достаточно влаги, что минимизирует вероятность снегопадов в столице в этот период.

Детальный взгляд на температуры

До 23-24 февраля морозы сохранятся, но с 25-26 числами столбик термометра поднимется до нуля днем и будет слегка опускаться ниже нуля ночью. Это состояние погоды будет значительно теплее обычного для этого времени года.

Контрастные температуры по регионам

Интересно, что, в то время как центральные и северо-западные районы России будут испытывать теплые воздушные потоки, южные регионы, включая Краснодарский край, Ставрополье и Крым, столкнутся с неожиданным похолоданием. Это несоответствие в погодных условиях подчеркивает изменчивость климата в различных частях страны.

Перспективы на март

По прогнозам Татьяны Поздняковой из агентства «Метеоновости», начало марта также принесет Москве аномальное тепло, при этом значительных осадков ожидать не стоит. Это будет продолжение тенденции более теплой погоды, которая начнется уже в конце февраля.

Эти необычные погодные условия требуют внимания как от городских властей, так и от жителей, поскольку они влияют на всё: от сельского хозяйства до повседневной жизни горожан. Наблюдение за этими изменениями поможет лучше понять и адаптироваться к изменяющемуся климату, сообщает lenta.ru.

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