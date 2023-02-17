"Подпишет, что скажут и никаких разговоров": зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленскому не придется вести с Россией переговоры
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который отказывается от переговоров с РФ, вести их будет и не надо. Придется просто подписать то, что ему скажут. С таким мнением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", - написал Медведев, его цитируют РИА "Новости".
При этом он считает, что "цена этой бумаги будет невысока".
"Можно вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим ковёрным. Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново", - добавил зампред Совбеза.