"Подпишет, что скажут и никаких разговоров": зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленскому не придется вести с Россией переговоры

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленскому не придется вести переговоры с Россией

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который отказывается от переговоров с РФ, вести их будет и не надо. Придется просто подписать то, что ему скажут. С таким мнением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", - написал Медведев, его цитируют РИА "Новости".

При этом он считает, что "цена этой бумаги будет невысока".