"Подоплека там простая - их опустили": Комбат Ходаковский рассказал, что не поделили ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ

Ходаковский проинформировал о подоплеке конфликта с боеприпасами для ЧВК «Вагнер»

Нешуточный спор разгорелся между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Минобороны РФ. Первый обвинил Шойгу и его генералов в попытке ликвидировать ЧВК, в отказе в поставках оружия, боеприпасов и даже саперных лопаток. Минобороны прокомментировало, что поставки боеприпасов штурмовым группам в зоне СВО идут в срок и в полном объеме. Пригожин заявил, что в Минобороны врут народу России и "плюют в бойцов", поскольку заявления МО РФ - ложь.

Легендарный комбат "Востока" Ходаковский прокомментировал предысторию конфликта вокруг боеприпасов ЧВК и проблему норм боеприпасов во время наступления.