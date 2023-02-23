"Подоплека там простая - их опустили": Комбат Ходаковский рассказал, что не поделили ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ
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Нешуточный спор разгорелся между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Минобороны РФ. Первый обвинил Шойгу и его генералов в попытке ликвидировать ЧВК, в отказе в поставках оружия, боеприпасов и даже саперных лопаток. Минобороны прокомментировало, что поставки боеприпасов штурмовым группам в зоне СВО идут в срок и в полном объеме. Пригожин заявил, что в Минобороны врут народу России и "плюют в бойцов", поскольку заявления МО РФ - ложь.
Легендарный комбат "Востока" Ходаковский прокомментировал предысторию конфликта вокруг боеприпасов ЧВК и проблему норм боеприпасов во время наступления.
"Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали его получать, как и все остальные. Честно говоря, мы завидовали "Вагнерам", когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма по два "Искандера" одного калибра, когда они подписывали заявки на две с половиной тысячи орудий для обучения, когда каторжников таскали на них со всей страны. Сейчас ЧВК стали как все, и самое удручающее не то, что их специально опустили до общих стандартов, а то, что эти стандарты не позволяют им давать желаемый результат. При том же Угледаре перед наступлением армия держала суточное потребление на минимуме, чтобы хотя бы в первый день наступления нарастить запасы. Этого, конечно, было недостаточно, чтобы подавить сопротивление врага, и последствия не заставили себя ждать".