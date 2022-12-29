Подоляка заявил, что Украина тоже приготовила "подарок" ВС РФ к Новому году: будут кровавые пакости

В среду 28 декабря и сегодня, 29 декабря, ВС РФ нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре и объектам на Украине. Эксперты полагают, что это - не просто так. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что впервые удары нанесли не по энергетическим объектам, а исключительно по военным.

Военные эксперты сообщают, что войска Вооруженных сил РФ в зоне СВО продолжают медленно, но верно решать главную задачу — уничтожать резервы армии Вооруженных сил Украины.

В то же время, пишет "МК", Подоляка считает, что и ВСУ в долгу не останутся и устроят кровавые пакости в Новый год.

Ранее мы сообщали: Новогодний "подарок" Украине - 29 декабря полетели российские ракеты, объявлена воздушная тревога.