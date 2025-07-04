Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: урожай с подкормкой в июле под надежной защитой

Июль — это период, когда у томатов начинается активное формирование завязей и цветение. Для того чтобы растения получали все необходимое для хорошего роста и обильного урожая, важно правильно организовать подкормку.

Следуя этой пошаговой схеме, вы сможете обеспечить томатам нужное питание.

Этап 1: Мочевина — для стимуляции роста

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: помогает стимулировать рост зелёной массы — листьев и стеблей.

Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте растения по 0,5–1 л раствора под куст.

Совет: не стоит использовать слишком много мочевины, чтобы избежать чрезмерного роста зелени, что может замедлить формирование завязей и повлиять на урожай.

Этап 2: Борная кислота — для улучшения опыления

Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.

Зачем: борная кислота улучшает процесс опыления и помогает завязям не осыпаться.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.

Совет: это особенно важно в жаркую погоду, когда опыление может быть затруднено.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

Когда: после цветения, для поддержания наливания плодов и укрепления кустов.

Чем подкармливать:

Суперфосфат — источник фосфора, необходимый для развития корней и плодов.

Зола — источник калия, который укрепляет растения и улучшает вкус плодов.

Монофосфат калия — помогает укрепить завязи и улучшить налив плодов.

Как: следуйте инструкции для использования этих компонентов, либо используйте их в смеси для комплексного питания.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки соответствует определённому этапу развития растений:

Мочевина помогает активировать рост зелёной массы и укрепить стебли.

Борная кислота способствует улучшению опыления и помогает завязям крепко держаться.

Фосфор и калий необходимы для полноценного формирования и наливания плодов.

Соблюдая правильную дозировку удобрений и чередование подкормок, вы сможете обеспечить томатам всё необходимое для здорового роста и обильного плодоношения. Эта схема поможет вам получить прекрасный урожай!