Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: урожай с подкормкой в июле под надежной защитой
kasheloff.ru
Июль — это период, когда у томатов начинается активное формирование завязей и цветение. Для того чтобы растения получали все необходимое для хорошего роста и обильного урожая, важно правильно организовать подкормку.
Следуя этой пошаговой схеме, вы сможете обеспечить томатам нужное питание.
Этап 1: Мочевина — для стимуляции роста
Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: помогает стимулировать рост зелёной массы — листьев и стеблей.
Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте растения по 0,5–1 л раствора под куст.
Совет: не стоит использовать слишком много мочевины, чтобы избежать чрезмерного роста зелени, что может замедлить формирование завязей и повлиять на урожай.
Этап 2: Борная кислота — для улучшения опыления
Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.
Зачем: борная кислота улучшает процесс опыления и помогает завязям не осыпаться.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.
Совет: это особенно важно в жаркую погоду, когда опыление может быть затруднено.
Этап 3: Фосфор и калий — для плодов
Когда: после цветения, для поддержания наливания плодов и укрепления кустов.
Чем подкармливать:
Суперфосфат — источник фосфора, необходимый для развития корней и плодов.
Зола — источник калия, который укрепляет растения и улучшает вкус плодов.
Монофосфат калия — помогает укрепить завязи и улучшить налив плодов.
Как: следуйте инструкции для использования этих компонентов, либо используйте их в смеси для комплексного питания.
Почему это работает?
Каждый этап подкормки соответствует определённому этапу развития растений:
Мочевина помогает активировать рост зелёной массы и укрепить стебли.
Борная кислота способствует улучшению опыления и помогает завязям крепко держаться.
Фосфор и калий необходимы для полноценного формирования и наливания плодов.
Соблюдая правильную дозировку удобрений и чередование подкормок, вы сможете обеспечить томатам всё необходимое для здорового роста и обильного плодоношения. Эта схема поможет вам получить прекрасный урожай!
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