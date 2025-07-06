Подделка в фольге: Роскачество опубликовало марки шоколада, где сплошная пальма
sheknows.com
Какие бренды молочного шоколада стоит избегать?
В ходе исследования Роскачество провело анализ одного из самых популярных продуктов — молочного шоколада. Несмотря на большое разнообразие на полках магазинов, не всегда удается найти шоколад хорошего качества. Эксперты разобрались, какие марки шоколада заслуживают доверия, а какие лучше оставить на полке.
Лучшие бренды шоколада
Роскачество сообщило, что несмотря на мнение о трудности найти качественный шоколад, в магазинах есть достойные варианты. В список лучших вошли следующие марки:
- "Аленка"
- "Победа вкуса"
- "Конфил"
- "Яшкино"
Эти бренды используют какао-бобы и натуральное молоко, а их продукция соответствует всем необходимым стандартам качества.
Продукция, которую стоит избегать
Однако несколько образцов шоколада оказались подделками. Особенно это касается шоколадных изделий, произведённых в Калининградской области. В этих образцах обнаружилось отсутствие молочного жира. Вместо него использовались растительные жиры, возможно, пальмовое масло. Такие продукты не стоит покупать, так как они не соответствуют нормам качества.
Почему стоит избегать шоколада с пальмовым маслом?
Шоколад с добавлением растительных жиров, таких как пальмовое масло, не является качественным продуктом. Пальмовое масло ухудшает вкусовые характеристики и может быть вредным для здоровья при регулярном потреблении.
Если вы ищете качественный шоколад, обратите внимание на состав и выбирайте те марки, которые не используют растительные жиры. Продукция от брендов "Аленка", "Победа вкуса", "Конфил" и "Яшкино" отвечает всем стандартам качества и безопасности, сообщает progorodsamara.
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