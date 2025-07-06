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Подделка в фольге: Роскачество опубликовало марки шоколада, где сплошная пальма

Роскачество провело проверку молочного шоколада...

sheknows.com

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Какие бренды молочного шоколада стоит избегать?

В ходе исследования Роскачество провело анализ одного из самых популярных продуктов — молочного шоколада. Несмотря на большое разнообразие на полках магазинов, не всегда удается найти шоколад хорошего качества. Эксперты разобрались, какие марки шоколада заслуживают доверия, а какие лучше оставить на полке.

Лучшие бренды шоколада

Роскачество сообщило, что несмотря на мнение о трудности найти качественный шоколад, в магазинах есть достойные варианты. В список лучших вошли следующие марки:

  • "Аленка"
  • "Победа вкуса"
  • "Конфил"
  • "Яшкино"

Эти бренды используют какао-бобы и натуральное молоко, а их продукция соответствует всем необходимым стандартам качества.

Продукция, которую стоит избегать

Однако несколько образцов шоколада оказались подделками. Особенно это касается шоколадных изделий, произведённых в Калининградской области. В этих образцах обнаружилось отсутствие молочного жира. Вместо него использовались растительные жиры, возможно, пальмовое масло. Такие продукты не стоит покупать, так как они не соответствуют нормам качества.

Почему стоит избегать шоколада с пальмовым маслом?

Шоколад с добавлением растительных жиров, таких как пальмовое масло, не является качественным продуктом. Пальмовое масло ухудшает вкусовые характеристики и может быть вредным для здоровья при регулярном потреблении.

Если вы ищете качественный шоколад, обратите внимание на состав и выбирайте те марки, которые не используют растительные жиры. Продукция от брендов "Аленка", "Победа вкуса", "Конфил" и "Яшкино" отвечает всем стандартам качества и безопасности, сообщает progorodsamara.

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