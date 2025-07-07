Подделка в фольге: Роскачество опубликовало бренды шоколада, где сплошная пальма

Как выбрать шоколад и не ошибиться с выбором?

Роскачество опубликовало результаты проверки молочного шоколада, выявив как достойные бренды, так и те, которые лучше оставить на полке. Молочный шоколад — один из самых популярных продуктов среди россиян, однако не все марки могут похвастаться высоким качеством.

Лучшие шоколадные марки

По мнению экспертов Роскачества, на полках магазинов можно найти много хороших вариантов шоколада. В список качественных марок вошли:

"Аленка"

"Победа вкуса"

"Конфил"

"Яшкино"

Эти бренды производят шоколад с использованием натуральных ингредиентов, таких как какао-бобы и коровье молоко, что подтверждается результатами анализа.

Продукция с пальмовым маслом

К сожалению, не все производители следуют стандартам. Некоторые бренды шоколада, например, те, что произведены в Калининградской области, содержат растительные жиры вместо молочного жира, что говорит о возможном добавлении пальмового масла. Такие шоколадки стоит избегать, так как они не являются натуральными продуктами.

Почему стоит отказаться от шоколада с пальмовым маслом?

Пальмовое масло снижает качество шоколада, ухудшая его вкус и увеличивая содержание вредных для здоровья жиров. Продукция с таким ингредиентом не может считаться полноценным и безопасным продуктом для потребителя.

При выборе шоколада важно обращать внимание на состав. Продукция брендов "Аленка", "Победа вкуса", "Конфил" и "Яшкино" соответствует всем нормам качества и может стать отличным выбором для любителей шоколада.