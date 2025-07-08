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Подделка в фольге: Роскачество опубликовало бренды молочного шоколада, где сплошная пальма

В новом исследовании Роскачество оценило качест...

sheknows.com

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Какой шоколад стоит выбрать?

Роскачество провело проверку молочного шоколада и выяснило, какие марки соответствуют высоким стандартам качества, а какие — содержат сомнительные ингредиенты. В ходе исследования эксперты выявили лучшие и худшие образцы шоколада, производимые как в России, так и за рубежом.

Лучшие шоколадные бренды

По результатам тестирования, Роскачество выделило несколько марок, которые можно с уверенностью рекомендовать покупателям:

  • "Аленка"

  • "Победа вкуса"

  • "Конфил"

  • "Яшкино"

Эти бренды используют только настоящие какао-бобы и натуральное молоко, что подтверждается всеми необходимыми лабораторными анализами.

Какие бренды не стоит покупать?

Эксперты также обратили внимание на продукцию, которая не соответствует стандартам. Особенно это касается шоколада, произведённого в Калининградской области, где в некоторых образцах отсутствует молочный жир. Вместо него используются растительные жиры, возможно, пальмовое масло, что является признаком подделки.

Почему пальмовое масло — это плохо?

Шоколад, в составе которого присутствует пальмовое масло, не может считаться качественным. Это растительное масло ухудшает вкус продукта и увеличивает содержание вредных жиров, что может негативно сказаться на здоровье при регулярном потреблении.

Рекомендации

Роскачество настоятельно рекомендует избегать покупки шоколада с растительными жирами, особенно пальмовым маслом. Выбирайте проверенные марки, такие как "Аленка", "Победа вкуса", "Конфил" и "Яшкино", которые гарантируют высокое качество своей продукции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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