В Камчатском краевом онкологическом диспансере произошло серьезное ЧП, вследствие которого приостановлена работа отделения компьютерной томографии. Причиной стала вспышка острых форм гепатита В и С среди пациентов, что вызвало реакцию со стороны Следственного комитета.

Причины заражения

По данным Роспотребнадзора и результатам эпидемиологического расследования, основным источником заражения стали многодозные флаконы физраствора. Использовались они для проверки проходимости катетеров во время КТ-исследований. Возможность передачи инфекции также усугублялась недостаточной гигиеной рук медицинского персонала и повторным использованием инъекционного оборудования, в том числе фильтр-канюли "Полиспайк GCap".

Масштабы проблемы

Отделение, где проводились исследования, посещают сотни пациентов, что делает текущую ситуацию особенно тревожной. В 2023 году было зарегистрировано более четырех тысяч процедур КТ, и число посещений возросло в следующем году. Эпидемия затронула значительное количество людей, что подтверждают не только официальные, но и независимые источники.

Реакция властей и общественности

Петропавловск-Камчатский городской суд уже принял меры, временно закрыв отделение на расследование. Ведется сбор доказательств и анализ ситуации. Министр здравоохранения края Александр Гашков уверяет, что предпринимаются все необходимые шаги для контроля над ситуацией, включая проведение массовых обследований на гепатит среди пациентов, прошедших через диспансер.

Перспективы и возможные последствия

Ситуация оставляет много вопросов о безопасности и качестве медицинских услуг в регионе. В зависимости от результатов расследования, возможны серьезные изменения в управлении медицинскими учреждениями, а также ужесточение контроля за соблюдением стандартов. Этот случай уже привлек внимание федеральных медицинских и правоохранительных органов, что может привести к дополнительным проверкам и усилению нормативных требований к медицинским институтам по всей России, пишет ria.ru.