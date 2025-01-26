«Под угрозой тысячи». В РФ говорят о массовом заражении гепатитом В и С

Отделение компьютерной томографии Камчатского онкологического центра было временно закрыто после того, как у нескольких пациентов был диагностирован острый гепатит В и С. Событие привлекло внимание Следственного комитета, который начал расследование по данному факту, пишет РИА новости.

Исходное Обращение и Расследование Роспотребнадзора

Инцидент вышел на поверхность после того, как в прошлом году несколько пациентов обратились с жалобами на острый гепатит. Все они проходили обследование в указанном диспансере. По итогам расследования, проведенного экспертами из Москвы и местными специалистами, было выявлено, что источником инфекции, вероятно, являлись многодозные контейнеры с физиологическим раствором, использовавшиеся при МРТ и КТ для проверки проходимости катетеров.

Проблемы с Гигиеной и Санитарией

В ходе проверок также обнаружили значительный дефицит антисептиков для дезинфекции рук персонала, что могло способствовать распространению вируса среди пациентов.

Судебные Разбирательства

На заседании в городском суде Петропавловска-Камчатского обсуждалась ответственность администрации диспансера. На суд были вызваны главный врач и другие сотрудники центра, однако главный врач представлен не был, и ее интересы представляли адвокаты. Диспансер признал недостатки в обеспечении санитарных норм, особенно в использовании медицинских принадлежностей и средств индивидуальной защиты.

Реакции и Меры

Ситуация вызвала разные реакции среди местного населения, от поддержки учреждения до критики его работы и здравоохранения региона в целом. Министерство здравоохранения региона организовало горячую линию для консультаций по гепатиту В и С, чтобы информировать и поддерживать затронутых пациентов.

Юридические Последствия

В результате расследования Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность, что привело к серьезному ущербу здоровью пациентов. Расследование продолжается, и в случае подтверждения вины ответственных, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Этот случай подчеркивает критическую важность соблюдения всех санитарных норм и процедур в медицинских учреждениях для предотвращения подобных инцидентов в будущем.