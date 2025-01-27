Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Под угрозой тысячи». В РФ допустили массовое распространение гепатита В и С

Камчатский краевой онкологический диспансер вре...

medrussia.org

Подписаться в Telegram

На Камчатке разгорается серьёзный медицинский скандал. Камчатский краевой онкологический диспансер временно закрыл свой кабинет компьютерной томографии после того, как несколько пациентов заразились гепатитом В и С. Вспышка, привлекшая внимание Следственного комитета, вызвала беспокойство среди населения и властей.

Происхождение заражения


В результате следствия удалось определить, что источником инфекции могли стать многодозные флаконы физраствора, используемые в процессе компьютерной томографии. Передозировка, предназначенная для проверки катетеров перед введением контраста, оказалась вероятным вектором заражения. Кроме того, вспышку могли спровоцировать недостаточная стерилизация инъекционного оборудования и нехватка антисептиков для обработки рук медперсонала.

Реакция сообщества

Местное население и пациенты диспансера реагируют на происходящее по-разному. Некоторые подозревают, что заражение — результат внутренних разногласий и борьбы за власть в организации. Другие же считают, что проблема глубже и указывает на системные недостатки в области здравоохранения региона.

Официальная реакция и действия

После обнаружения заражения, все пациенты, прошедшие обследование в диспансере в 2023 и 2024 годах, подлежат обязательному медицинскому осмотру. Министр здравоохранения Камчатского края подчеркнул, что ситуация находится под контролем и не достигла уровня эпидемии.

Юридические последствия

В ответ на инцидент, камчатские судебные органы приняли решение о временной приостановке работы кабинета томографии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, которое может привести к лишению свободы для виновных лиц на срок до пяти лет.

Эта ситуация высветила не только конкретные проблемы в одном медицинском учреждении, но и более широкие вопросы о стандартах безопасности и контроля за инфекциями в медицинских учреждениях России. Поднятые вопросы требуют дальнейшего внимания и возможно, приведут к изменениям в подходах к обеспечению безопасности пациентов, сообщает РИА новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

12 часов назад

Находят хобби и раскрывают душу

холодильник купить бу в ногинске

Не у нас

день назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Интересное в Казани

3 дня назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

установка кодовых замков на дверь в Москве

Новости Казани

3 часа назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Происшествия

день назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Лонгриды

час назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Не у нас

9 часов назад

В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе
Новости Казани
2 дня назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Не у нас

час назад

The Irish Sun: В Ирландии на пляже нашли тушу 20-метрового вымирающего кита

Не у нас

час назад

CCR: Новая терапевтическая вакцина успешно борется с предраковым ВПЧ-16

Не у нас

час назад

Nature: Китайские химики создали революционную методику утилизации батарей

Не у нас

час назад

В России предложили запретить продавать фастфуд лицам младше 18 лет
Токсиколог Кутушов: избыток жирной пищи убивает...
Новости Татарстана
4 часа назад

Токсиколог Кутушов: избыток жирной пищи убивает сосуды и сердце

Не у нас

час назад

В России продают "Москвич-2141" в идеальном состоянии за 205 тысяч

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане сирот с долгами могут выселять в общежития из-за долгов по ЖКУ

Новости Казани

5 часов назад

Гонщик из Казани подписал контракт с BMW и выиграл гонку в Абу-Даби
“И так сойдет” больше не работает: казанский пр...
Интересное в Казани
6 дней назад

“И так сойдет” больше не работает: казанский предприниматель бросил вызов устоявшимся стереотипам в ритуальной сфере