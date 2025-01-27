«Под угрозой тысячи». В РФ допустили массовое распространение гепатита В и С

На Камчатке разгорается серьёзный медицинский скандал. Камчатский краевой онкологический диспансер временно закрыл свой кабинет компьютерной томографии после того, как несколько пациентов заразились гепатитом В и С. Вспышка, привлекшая внимание Следственного комитета, вызвала беспокойство среди населения и властей.

Происхождение заражения



В результате следствия удалось определить, что источником инфекции могли стать многодозные флаконы физраствора, используемые в процессе компьютерной томографии. Передозировка, предназначенная для проверки катетеров перед введением контраста, оказалась вероятным вектором заражения. Кроме того, вспышку могли спровоцировать недостаточная стерилизация инъекционного оборудования и нехватка антисептиков для обработки рук медперсонала.

Реакция сообщества

Местное население и пациенты диспансера реагируют на происходящее по-разному. Некоторые подозревают, что заражение — результат внутренних разногласий и борьбы за власть в организации. Другие же считают, что проблема глубже и указывает на системные недостатки в области здравоохранения региона.

Официальная реакция и действия

После обнаружения заражения, все пациенты, прошедшие обследование в диспансере в 2023 и 2024 годах, подлежат обязательному медицинскому осмотру. Министр здравоохранения Камчатского края подчеркнул, что ситуация находится под контролем и не достигла уровня эпидемии.

Юридические последствия

В ответ на инцидент, камчатские судебные органы приняли решение о временной приостановке работы кабинета томографии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, которое может привести к лишению свободы для виновных лиц на срок до пяти лет.

Эта ситуация высветила не только конкретные проблемы в одном медицинском учреждении, но и более широкие вопросы о стандартах безопасности и контроля за инфекциями в медицинских учреждениях России. Поднятые вопросы требуют дальнейшего внимания и возможно, приведут к изменениям в подходах к обеспечению безопасности пациентов, сообщает РИА новости.