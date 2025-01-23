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«Под угрозой тысячи». Кто допустил массовое заражение гепатитом В и С в России

После серии инцидентов заражения пациентов гепа...

csmonitor.com

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Судебные органы Камчатского края приняли решение о временной приостановке работы кабинета компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере после того, как несколько пациентов были заражены вирусами гепатита В и С.

Это решение стало результатом масштабного расследования, проведенного экспертами из Москвы и местными здравоохранительными органами.

Причина заражения: общее использование медицинских материалов

Эпидемиологическое расследование выявило, что возможным источником инфекции стали многодозные флаконы физраствора, используемые для проверки проходимости внутривенных катетеров. В дополнение, вирус мог передаваться через повторно используемое инъекционное оборудование и недостаточно обработанные руки персонала.

Реакция сообщества и меры предосторожности

События вызвали широкий резонанс среди местного населения. Некоторые жители выразили мнение, что ситуация могла быть вызвана внутренними конфликтами внутри медицинского учреждения. Министерство здравоохранения Камчатского края приняло экстренные меры для контроля ситуации, в том числе установление горячей линии для консультаций по гепатиту В и С.

Действия суда и следственных органов

На судебном заседании, посвященном этому делу, выяснилось, что кабинет КТ и МРТ использовался интенсивно, обслуживая тысячи пациентов в год, что могло способствовать распространению инфекции. Суд решил временно закрыть кабинет на месяц для проведения дополнительной санитарной обработки и ревизии протоколов безопасности.

Будущее кабинета и здравоохранения в регионе

Министерство здравоохранения края, в свою очередь, усилило контроль за использованием медицинских материалов и санитарной безопасностью в больницах. Введены новые стандарты обработки инструментов и обучение персонала, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Этот случай подчеркнул важность строгого соблюдения санитарных норм в медицинских учреждениях и необходимость проведения регулярных проверок. Реакция на инцидент показала, как важно своевременное и эффективное вмешательство для обеспечения безопасности пациентов и доверия общественности к медицинским институтам, сообщает ria.ru.

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