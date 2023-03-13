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"Под угрозой котла": ВС России проводят мощнейшее весеннее наступление у Донецка, ВСУ в Авдеевке могут попасть в полное окружение

ВС России проводят мощнейшее наступление у Донецка, ВСУ в Авдеевке под угрозой котла
"Под угрозой котла": ВС России проводят мощнейшее весеннее наступление у Донецка, ВСУ в Авдеевке могут попасть в полное окружение

Фото: открытые источники

Военные эксперты на территории Украины вновь паникуют, причем охватившая их паника не связана с ситуацией в Бахмуте, она теперь касается Авдеевки.

По сообщениям военкоров "Русской весны", российские войска проводят наращивание своих усилий, направленных на обход Авдеевки с северного и западного направлений. В частности, особенно отмечаются штурмовые действия, которые проводятся с северного направления Опытного-Водяного. ВС России имеют явные тактические успехи, отмечают как западные, так и украинские эксперты.

После того, как ВС РФ освободили Красногоровку, они приступили к мощному наступлению в стремлении прорваться на АКХЗ, расположенном с севера Авдеевки. Сообщается о тяжелых боях.

На территории Каменки в текущий момент проводятся мощные боевые действия. С северной стороны населенного пункта российские войска заняли лесопосадку, с территории которой они приступили к атаке поселка.

При этом, эксперты отмечают, что на территорию Авдеевского отрезка российским бойцам удалось зайти и закрепить свои позиции в Красногоровке и на территории в южном направлении к Каменке.

Сообщаются о продолжающихся атаках ВС РФ на Северное. На территории Марьинки продолжаются боевые действия. Фиксируются попытки со стороны ВС России прорыва к Первомайскому.

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