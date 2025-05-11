Под Ростовом мигранты устроили средневековые зрелища, играя в свой национальный «футбол» мертвым козлом

В одном из районов Ростовской области группа мигрантов устроила традиционную для Средней Азии игру «кокпар» — её ещё называют «кок-бору». Зрелище, проходившее на глазах у местных жителей, вызвало неоднозначную реакцию. Об этом сообщили очевидцы изданию Readovka.

Что это за игра?

«Кокпар» — национальная командная игра, распространённая у казахов, киргизов и других народов региона. Игроки верхом на лошадях соревнуются за тушу мёртвого козла, которую нужно забросить в условные «ворота» соперника. Это что-то вроде футбола, только на лошадях и с нестандартным «мячом».

Почему это вызвало споры?

Подобные развлечения в российской культурной традиции не прижились. Но дело не только в шокирующей сути игры. По словам очевидцев, для мероприятия скупают местных донских лошадей, которые не приспособлены к таким тяжёлым физическим нагрузкам. В результате животные получают травмы и после использования нередко отправляются на мясокомбинаты. Это, по мнению многих, уже можно считать жестоким обращением — особенно с учётом того, что козла предварительно убивают только ради игры.

Как отреагировали специалисты?

На мероприятие была приглашена сотрудница Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. Она, по словам очевидцев, не увидела в происходящем ничего предосудительного и даже поделилась положительными впечатлениями в соцсетях.

Ситуация вызвала волну обсуждений — одни называют это частью культурного наследия, другие — актом жестокости по отношению к животным, пишет readovka.news.