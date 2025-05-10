Под Ростовом мигранты учинили средневековые зрелища, сыграв в свой национальный «футбол» мертвым козлом

В одном из населённых пунктов Ростовской области группа мигрантов организовала национальное культурное мероприятие — игру в «кокпар» (она же «кок-бору» у киргизов). По словам очевидцев, всё происходило на глазах у местных жителей. Об этом сообщает Readovka.

Что это за игра?

«Кокпар» — популярная в странах Средней Азии командная игра, отдалённо напоминающая футбол верхом на лошадях. Вместо мяча игроки используют тушу козла. Несмотря на культурное значение игры для её участников, у многих жителей региона она вызвала вопросы.

Особенное недовольство связано с тем, что для участия в игре нередко используют донских лошадей, которые не предназначены для таких тяжёлых нагрузок. Очевидцы утверждают, что животные получают травмы и после участия могут быть отправлены на мясо.

Реакция официальных лиц

На мероприятии присутствовала представитель Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. В своём комментарии она заявила, что не увидела в происходящем нарушений и выразила это мнение в социальных сетях.

Контекст

Подобные случаи уже происходили в других регионах — в Краснодарском и Ставропольском краях, где, по сообщениям СМИ, также проводились спорные мероприятия, в том числе подпольные собачьи бои, маскируемые под «дружеские встречи».

Местные жители и зоозащитники настаивают на более строгом контроле за подобными инициативами, чтобы избежать жестокого обращения с животными под прикрытием культурных традиций, пишет readovka.news.