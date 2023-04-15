Стало известно, как поддерживали потенцию пожилому генсеку СССР Брежневу

"Дорогой Леонид Ильич" остался в истории как увешанный орденами старец, что-то бубнящий с трибуны под овации зала. Однако историки говорят, что Брежнев и в пожилом возрасте был очень даже состоятельным любовником. Никаких стимуляторов, которые есть сейчас, тогда не было. Однако Брежнев был опытным ловеласом и не отказывался от интрижек на стороне.

Он любил женщин до самой глубокой старости, жгуче увлекался ими. Ему не мешал официальный брак. Много романов приписывали Генсеку - с горничными и медсестрами, секретаршами и даже официантками.

Здоровьем Брежнева занимались с особым трепетом, и все данные об этом сразу попадали под гриф секретности. Лучшие советские врачи и ученые приложили немало усилий, чтобы Брежнев пожил подольше, сохранял разум и, естественно, потенцию.

Историки говорят, что страх перед импотенцией всегда беспокоил Леонида Ильича. Вопросами народной медицины для мужской силы ведали отдельные медицинские сотрудники, которые собирали лучшие советы и рецепты Алтая, Кавказа.

Но помимо отваров, применяли и специальный прибор, который изначально был создан как средство реабилитации космонавтов после долгого состояния невесомости. Врачи, которые придумали использовать его для Генсека, были награждены государственными наградами.

