«Почти как на Новый год»: жители РФ в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
mos.ru
Июнь традиционно радует россиян праздничными датами и тёплой погодой. В 2025 году благодаря переносу выходного дня с 8 марта на лето у многих появится шанс отдохнуть сразу четыре дня подряд.
Рассказываем, когда будут выходные, какие даты стоит учесть при планировании отпуска и какие праздники отметят регионы.
Главный праздник: День России
12 июня — День России, официальный выходной. В 2025 году он выпадет на четверг, а благодаря переносу праздничного дня с марта, отдыхаем с 12 по 15 июня (четверг — воскресенье).
Также нерабочими в июне будут стандартные выходные:
- 1 июня (воскресенье)
- 7–8 июня (суббота и воскресенье)
- 21–22 июня
- 28–29 июня
- А 11 июня (среда) станет сокращённым рабочим днём.
Региональные и профессиональные праздники
В июне отмечаются и значимые профессиональные, экологические и региональные даты:
- 5 июня — День эколога
- 7 июня — День мелиоратора
- 8 июня — День социального работника
- 28 июня — День молодёжи
Дополнительные выходные в некоторых регионах:
- 6 июня — Курбан-байрам (в республиках, где он признан официальным выходным)
- 14 июня — День основания Севастополя
- 24 июня — День Чувашской Республики
Как выгодно взять отпуск в июне
Праздничные дни не входят в отпуск, и это стоит учитывать при планировании. Отличный вариант — взять отпуск с 2 по 11 июня. В этом случае получится отдыхать с 31 мая по 15 июня, используя всего 8 рабочих дней.
Это идеальный сценарий для тех, кто хочет устроить себе полноценные каникулы без большой потери отпускных дней.
Июнь — идеальное время для перезагрузки
Тёплая погода, длинные выходные и насыщенный праздничный календарь делают июнь одним из лучших месяцев для отдыха. Будь то путешествие по России, поездка к родственникам, дача или просто перерыв от работы — июнь позволяет всё это реализовать максимально удобно.
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