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«Почти как на Новый год»: жители РФ в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

В июне 2025 года россиян ждут длинные выходные ...

mos.ru

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Июнь традиционно радует россиян праздничными датами и тёплой погодой. В 2025 году благодаря переносу выходного дня с 8 марта на лето у многих появится шанс отдохнуть сразу четыре дня подряд.

Рассказываем, когда будут выходные, какие даты стоит учесть при планировании отпуска и какие праздники отметят регионы.

Главный праздник: День России

12 июня — День России, официальный выходной. В 2025 году он выпадет на четверг, а благодаря переносу праздничного дня с марта, отдыхаем с 12 по 15 июня (четверг — воскресенье).

Также нерабочими в июне будут стандартные выходные:

  • 1 июня (воскресенье)
  • 7–8 июня (суббота и воскресенье)
  • 21–22 июня
  • 28–29 июня
  • А 11 июня (среда) станет сокращённым рабочим днём.

Региональные и профессиональные праздники

В июне отмечаются и значимые профессиональные, экологические и региональные даты:

  • 5 июня — День эколога
  • 7 июня — День мелиоратора
  • 8 июня — День социального работника
  • 28 июня — День молодёжи

Дополнительные выходные в некоторых регионах:

  • 6 июня — Курбан-байрам (в республиках, где он признан официальным выходным)
  • 14 июня — День основания Севастополя
  • 24 июня — День Чувашской Республики

Как выгодно взять отпуск в июне

Праздничные дни не входят в отпуск, и это стоит учитывать при планировании. Отличный вариант — взять отпуск с 2 по 11 июня. В этом случае получится отдыхать с 31 мая по 15 июня, используя всего 8 рабочих дней.

Это идеальный сценарий для тех, кто хочет устроить себе полноценные каникулы без большой потери отпускных дней.

Июнь — идеальное время для перезагрузки

Тёплая погода, длинные выходные и насыщенный праздничный календарь делают июнь одним из лучших месяцев для отдыха. Будь то путешествие по России, поездка к родственникам, дача или просто перерыв от работы — июнь позволяет всё это реализовать максимально удобно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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