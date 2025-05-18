"Почти как на Новый год": россияне в июне отправятся отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Первый летний месяц в 2025 году порадует россиян целыми 11 выходными днями — отличный шанс устроить отпуск, отправиться в поездку или просто отдохнуть от дел. В июне совпадают и государственные, и профессиональные праздники, а также региональные даты.

Когда отдыхаем?

Главным событием месяца станет День России — 12 июня. Благодаря переносу выходного с 8 марта, мы получим четыре дня подряд отдыха: с 12 по 15 июня.

Также нерабочими будут:

1 июня (воскресенье)

7 и 8 июня (суббота и воскресенье)

21 и 22 июня (суббота и воскресенье)

28 и 29 июня (суббота и воскресенье)

А 11 июня — сокращённый рабочий день.

Праздники в июне

Помимо Дня России, в июне отмечаются:

День эколога — 5 июня

День мелиоратора — 7 июня

День социального работника — 8 июня

День молодёжи — 28 июня

В некоторых регионах — свои особенные даты:

Курбан-байрам — 6 июня (в республиках с мусульманским населением)

День основания Севастополя — 14 июня

День Чувашской Республики — 24 июня

Как лучше взять отпуск?

Праздничные дни не входят в число отпускных, поэтому выгоднее брать отпуск в рабочие даты. Например, если оформить отпуск с 2 по 11 июня, отдых фактически растянется с 31 мая по 15 июня — почти на 2 недели, пишет progorodsamara.ru.

Вывод:

Июнь 2025 — отличное время для отдыха. Грамотно спланировав отпуск, можно получить длинные выходные без ущерба для зарплаты и использовать их максимально эффективно.