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«Почти как на Новый год»: россияне в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Июнь 2025 года порадует россиян сразу 11 выходн...

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Длинные выходные в июне: ключевые даты

Главное событие — День России 12 июня. Благодаря переносу выходного с 8 марта, отдыхаем сразу четыре дня подряд:

  • с 12 по 15 июня.

Также нерабочими будут:

  • 1 июня (воскресенье)
  • 7–8 июня (суббота и воскресенье)
  • 21–22 и 28–29 июня
  • А 11 июня станет сокращённым рабочим днём.

Профессиональные и региональные праздники

В июне отмечается ряд значимых дат:

  • 5 июня — День эколога
  • 7 июня — День мелиоратора
  • 8 июня — День социального работника
  • 28 июня — День молодёжи

Отдельные регионы получат дополнительные выходные:

  • 6 июня — Курбан-байрам (в республиках, где он признан официальным выходным)
  • 14 июня — День основания Севастополя
  • 24 июня — День Чувашской Республики

Как выгодно взять отпуск

Праздничные дни не входят в отпуск — это важно учитывать.

Хороший вариант: взять отпуск со 2 по 11 июня.

В этом случае можно отдыхать с 31 мая по 15 июня включительно, потратив всего 8 рабочих дней.

Это отличный способ продлить отдых без потери дней отпуска, особенно для тех, кто планирует поездки или семейные мероприятия.

Июнь — идеальное время для отдыха

Сочетание праздничных дат, выходных и начала лета делает июнь 2025 года идеальным месяцем для путешествий по России, дачного отдыха или перезагрузки. Грамотное планирование позволит максимально использовать все преимущества насыщенного выходными месяца, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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