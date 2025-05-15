«Почти как на Новый год»: россияне в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
companysec.ru
Длинные выходные в июне: ключевые даты
Главное событие — День России 12 июня. Благодаря переносу выходного с 8 марта, отдыхаем сразу четыре дня подряд:
- с 12 по 15 июня.
Также нерабочими будут:
- 1 июня (воскресенье)
- 7–8 июня (суббота и воскресенье)
- 21–22 и 28–29 июня
- А 11 июня станет сокращённым рабочим днём.
Профессиональные и региональные праздники
В июне отмечается ряд значимых дат:
- 5 июня — День эколога
- 7 июня — День мелиоратора
- 8 июня — День социального работника
- 28 июня — День молодёжи
Отдельные регионы получат дополнительные выходные:
- 6 июня — Курбан-байрам (в республиках, где он признан официальным выходным)
- 14 июня — День основания Севастополя
- 24 июня — День Чувашской Республики
Как выгодно взять отпуск
Праздничные дни не входят в отпуск — это важно учитывать.
Хороший вариант: взять отпуск со 2 по 11 июня.
В этом случае можно отдыхать с 31 мая по 15 июня включительно, потратив всего 8 рабочих дней.
Это отличный способ продлить отдых без потери дней отпуска, особенно для тех, кто планирует поездки или семейные мероприятия.
Июнь — идеальное время для отдыха
Сочетание праздничных дат, выходных и начала лета делает июнь 2025 года идеальным месяцем для путешествий по России, дачного отдыха или перезагрузки. Грамотное планирование позволит максимально использовать все преимущества насыщенного выходными месяца, сообщает progorodsamara.
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