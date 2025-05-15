«Почти как на Новый год»: россияне в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Длинные выходные в июне: ключевые даты

Главное событие — День России 12 июня. Благодаря переносу выходного с 8 марта, отдыхаем сразу четыре дня подряд:

с 12 по 15 июня.

Также нерабочими будут:

1 июня (воскресенье)

7–8 июня (суббота и воскресенье)

21–22 и 28–29 июня

А 11 июня станет сокращённым рабочим днём.

Профессиональные и региональные праздники

В июне отмечается ряд значимых дат:

5 июня — День эколога

7 июня — День мелиоратора

8 июня — День социального работника

28 июня — День молодёжи

Отдельные регионы получат дополнительные выходные:

6 июня — Курбан-байрам (в республиках, где он признан официальным выходным)

14 июня — День основания Севастополя

24 июня — День Чувашской Республики

Как выгодно взять отпуск

Праздничные дни не входят в отпуск — это важно учитывать.

Хороший вариант: взять отпуск со 2 по 11 июня.

В этом случае можно отдыхать с 31 мая по 15 июня включительно, потратив всего 8 рабочих дней.

Это отличный способ продлить отдых без потери дней отпуска, особенно для тех, кто планирует поездки или семейные мероприятия.

Июнь — идеальное время для отдыха

Сочетание праздничных дат, выходных и начала лета делает июнь 2025 года идеальным месяцем для путешествий по России, дачного отдыха или перезагрузки. Грамотное планирование позволит максимально использовать все преимущества насыщенного выходными месяца, сообщает progorodsamara.