"Почти как на Новый год": россияне в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и короткая рабочая неделя

Первый месяц лета в 2025 году порадует россиян длинными выходными — всего в июне нас ждёт 11 дней отдыха, что открывает отличные возможности для поездок, отпуска и встреч с близкими.

Четыре дня подряд: выходные на День России

Главное событие месяца — День России, который отмечается 12 июня. В этом году праздничные дни продлятся с четверга по воскресенье (12–15 июня). Это стало возможным благодаря переносу выходного за 8 марта.

Также в июне предусмотрены стандартные уикенды:

1 июня (воскресенье)

7–8 июня (суббота и воскресенье)

21–22 июня

28–29 июня

А рабочая неделя перед праздником будет короче — 11 июня станет сокращённым днём.

Профессиональные и региональные праздники

Июнь также богат на значимые даты:

5 июня — День эколога

7 июня — День мелиоратора

8 июня — День социального работника

28 июня — День молодёжи

Некоторые регионы отметят и свои важные события:

6 июня — Курбан-байрам (выходной в мусульманских республиках)

14 июня — День основания Севастополя

24 июня — День Чувашской Республики

Как выгодно оформить отпуск?

Важно помнить, что праздники не учитываются в отпускных днях. Это значит, что можно «растянуть» отдых, захватив как праздничные, так и обычные выходные. Например, взяв отпуск с 2 по 11 июня, получится отдыхать с 31 мая по 15 июня, получив две недели при использовании всего восьми рабочих дней, пишет progorodsamara.ru.