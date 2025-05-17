"Почти как на Новый год": россияне в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и короткая рабочая неделя
passion.ru
Первый месяц лета в 2025 году порадует россиян длинными выходными — всего в июне нас ждёт 11 дней отдыха, что открывает отличные возможности для поездок, отпуска и встреч с близкими.
Четыре дня подряд: выходные на День России
Главное событие месяца — День России, который отмечается 12 июня. В этом году праздничные дни продлятся с четверга по воскресенье (12–15 июня). Это стало возможным благодаря переносу выходного за 8 марта.
Также в июне предусмотрены стандартные уикенды:
1 июня (воскресенье)
7–8 июня (суббота и воскресенье)
21–22 июня
28–29 июня
А рабочая неделя перед праздником будет короче — 11 июня станет сокращённым днём.
Профессиональные и региональные праздники
Июнь также богат на значимые даты:
5 июня — День эколога
7 июня — День мелиоратора
8 июня — День социального работника
28 июня — День молодёжи
Некоторые регионы отметят и свои важные события:
6 июня — Курбан-байрам (выходной в мусульманских республиках)
14 июня — День основания Севастополя
24 июня — День Чувашской Республики
Как выгодно оформить отпуск?
Важно помнить, что праздники не учитываются в отпускных днях. Это значит, что можно «растянуть» отдых, захватив как праздничные, так и обычные выходные. Например, взяв отпуск с 2 по 11 июня, получится отдыхать с 31 мая по 15 июня, получив две недели при использовании всего восьми рабочих дней, пишет progorodsamara.ru.
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