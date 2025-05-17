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"Почти как на Новый год": россияне в июне будут отдыхать целых 11 дней — длинные выходные и короткая рабочая неделя

Первый месяц лета в 2025 году порадует россиян ...

passion.ru

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Первый месяц лета в 2025 году порадует россиян длинными выходными — всего в июне нас ждёт 11 дней отдыха, что открывает отличные возможности для поездок, отпуска и встреч с близкими.

Четыре дня подряд: выходные на День России

Главное событие месяца — День России, который отмечается 12 июня. В этом году праздничные дни продлятся с четверга по воскресенье (12–15 июня). Это стало возможным благодаря переносу выходного за 8 марта.

Также в июне предусмотрены стандартные уикенды:

  • 1 июня (воскресенье)

  • 7–8 июня (суббота и воскресенье)

  • 21–22 июня

  • 28–29 июня

А рабочая неделя перед праздником будет короче — 11 июня станет сокращённым днём.

Профессиональные и региональные праздники

Июнь также богат на значимые даты:

  • 5 июня — День эколога

  • 7 июня — День мелиоратора

  • 8 июня — День социального работника

  • 28 июня — День молодёжи

Некоторые регионы отметят и свои важные события:

  • 6 июня — Курбан-байрам (выходной в мусульманских республиках)

  • 14 июня — День основания Севастополя

  • 24 июня — День Чувашской Республики

Как выгодно оформить отпуск?

Важно помнить, что праздники не учитываются в отпускных днях. Это значит, что можно «растянуть» отдых, захватив как праздничные, так и обычные выходные. Например, взяв отпуск с 2 по 11 июня, получится отдыхать с 31 мая по 15 июня, получив две недели при использовании всего восьми рабочих дней, пишет progorodsamara.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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