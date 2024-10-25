Почти две трети жителей Поволжья в 2024 году столкнулись с телефонными мошенниками

По данным опроса* ВТБ, в 2024 году 53% жителей округа сталкивались с телефонным или интернет-мошенничеством и смогли противостоять злоумышленникам, сохранив свои средства. Попались на уловки преступников 6% респондентов, 37% опрошенных рассказали, что не сталкивались с обманом по телефону или в Интернете. Еще 4% участников опроса не смогли идентифицировать звонок как мошеннический, но отметили, что такие подозрения у них были.



Подавляющее большинство тех, кто общался с обманщиками, но не попался на их уловки (64%), не сообщали об этом в какие-либо официальные организации. Только треть (30%) поделились этим фактом с экспертами банка, а 9% обратились в полицию (10%).



Респонденты, которые пострадали от мошенников, чаще всего обращались по этому поводу в банк (62%) и в полицию (30%). При этом только половине из них (53%) удалось с помощью правоохранителей вернуть свои средства, еще в 7% случаев расследование продолжается, а в 40% эти обращения не дали результата.



Большая часть пострадавших (48%) приняла превентивные меры для защиты от мошенничества по телефону и в интернете, они изучили подобные случаи и действия мошенников, чтобы не попадаться на их уловки. Ещё 31% опрошенных обсудили ситуацию с родственниками, 29% оформили страховку от мошенничества, 24% установили пин-код на сим-карту для дополнительной защиты, 31% воспользовались сервисами блокировки спам-звонков, а 32% намерены регулярно менять пароли на своих устройствах, выбирая сложные комбинации.



Три из четырех жителей Поволжья сообщили, что у них подключен один или несколько сервисов определителя номера и спам-защиты. 23% пренебрегают такой услугой, а 3% не в курсе, как ее подключить. В том, что такая защита поможет блокировать звонки мошенников, уверены 24% респондентов, 58% считают, что это помогает лишь частично. 18% уверены, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять бдительность – именно это поможет избежать обмана.



По данным ВТБ, в 85% случаев мошенники заставляют людей добровольно передать им деньги, используя социальную инженерию.

“Сейчас у аферистов особенно популярны две схемы: в первой они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. А во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем: звонят якобы из Энергосбыта, или поликлиники, Почты России и отправляют код для входа в госуслуги , после просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже от якобы Госуслуг, говорят, что вам звонили мошенники и они как-то получили доступ в ваш профиль, - а дальше клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на "безопасный счёт". Будьте бдительны и не ведитесь на уловки аферистов”, - отметил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По итогам 9 месяцев банк выявил более 8,6 млн подозрительных операций. Удалось сохранить клиентам миллиарды рублей, которые мошенники пытались похитить.



*Опрос проведен ВТБ с 1 по 10 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек (в том числе клиентов банка «Открытие») в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

