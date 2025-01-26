Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Почему при варке пельменей нужно добавлять холодную воду. Запомните на всю жизнь

Многие не знают, что успех в приготовлении пель...

Pinterest

Подписаться в Telegram

Многие не знают, что успех в приготовлении пельменей кроется в одном несложном, но эффективном приеме — добавлении холодной воды в процессе варки. Эта техника не только улучшает внешний вид и текстуру пельменей, но и облегчает сам процесс приготовления.

Почему добавление холодной воды так важно?

  1. Избегаем слипания пельменей. Когда пельмени варятся, они активно двигаются и могут начать прилипать друг к другу. Введение холодной воды быстро понижает температуру, что помогает пельменям сохранять индивидуальную форму и не слипаться.

  2. Обеспечиваем одинаковую готовность. Медленное добавление холодной воды временно прерывает интенсивный кипящий процесс, давая каждому пельменю достаточно времени провариться равномерно, что предотвращает их чрезмерное разваривание снаружи при сыром внутри.

  3. Сохраняем идеальную текстуру. Этот метод варки способствует сохранению упругости теста пельменей, делая его идеально мягким и эластичным, что невероятно важно для идеального вкуса готового блюда.

Как правильно использовать холодную воду при варке пельменей?

  1. Начните с кипячения воды в большой кастрюле, после чего аккуратно опустите пельмени в кипящую воду.

  2. Подождите, когда вода вновь начнет кипеть, и варите пельмени на умеренном огне. Как только вода возвращается к сильному кипению, влейте около полстакана холодной воды.

  3. Повторите добавление холодной воды еще один-два раза до тех пор, пока пельмени полностью не сварятся, что обычно занимает несколько минут после последнего добавления холодной воды.

Применяя эту технику, вы гарантированно добьетесь того, что пельмени будут вариться равномерно, сохранят свою форму и приобретут идеальную текстуру. Такой подход позволит вам каждый раз получать великолепные результаты, делая обычное блюдо поистине выдающимся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

откуда лезут тараканы в квартиру

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

лечение зрр в Санкт-Петербурге

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

22 часа назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

минуту назад

Аюпова: "Надеюсь Центр ремесел в ЦУМе откроется в 2025 году"

Новости Татарстана

минуту назад

1195 татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Новости Татарстана

6 минут назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска проверяют на вирус Марбург

Новости Татарстана

6 минут назад

Предприниматель из Татарстана пойдет под суд за хищение 102 тысяч субсидии
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
день назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Не у нас

11 минут назад

Ученые нашли в Чернобыле черных лягушек и неубиваемых червей

Не у нас

11 минут назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи

Происшествия

16 минут назад

На Черном море зафиксировали новые выбросы мазута
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей