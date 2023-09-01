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Почему пьяным около своего авто стоять нельзя? Водителя лишили прав, хотя машиной он не управлял

Почему пьяным около своего авто стоять нельзя? Водителя лишили прав, хотя машиной он не управлял

Фото: соцсети

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Каждый водитель точно знает: выпил - за руль не садись. Но оказалось, что не только ездить "под мухой" нельзя, но и просто стоять рядом со своей машиной в таком состоянии не стоит. Проблем не оберешься.
Это следует из решения Верховного суда.

Автолюбитель в Чехове (Подмосковье) стоял рядом со своей машиной в состоянии опьянения. Его заприметил гаишник и составил протокол за пьяную езду.

Водитель был из другого региона, он попросил, чтобы дело рассматривали на родине. Мировой суд в Пензе опросил всех, включая свидетелей, выяснил, что машину не останавливали, она уже стояла, но все равно принял решение лишить прав водителя.
Автолюбитель пошел в суд выше, но и там не нашел поддержки.

Первая кассация оставил эти решения в силе. Однако Верховный суд отменил эти решени, заявив, что ТС считается едущим, если перемещается в пространстве, а так как машина не перемещалась в нем, она не ехала, водитель не считается управлявшим ТС.

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