Почему пьяным около своего авто стоять нельзя? Водителя лишили прав, хотя машиной он не управлял

Каждый водитель точно знает: выпил - за руль не садись. Но оказалось, что не только ездить "под мухой" нельзя, но и просто стоять рядом со своей машиной в таком состоянии не стоит. Проблем не оберешься.

Это следует из решения Верховного суда.

Автолюбитель в Чехове (Подмосковье) стоял рядом со своей машиной в состоянии опьянения. Его заприметил гаишник и составил протокол за пьяную езду.

Водитель был из другого региона, он попросил, чтобы дело рассматривали на родине. Мировой суд в Пензе опросил всех, включая свидетелей, выяснил, что машину не останавливали, она уже стояла, но все равно принял решение лишить прав водителя.

Автолюбитель пошел в суд выше, но и там не нашел поддержки.

Первая кассация оставил эти решения в силе. Однако Верховный суд отменил эти решени, заявив, что ТС считается едущим, если перемещается в пространстве, а так как машина не перемещалась в нем, она не ехала, водитель не считается управлявшим ТС.