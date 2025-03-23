Почему нельзя бросать пельмени в кипяток. Возьмите на заметку раз и навсегда

Пельмени — одно из самых любимых блюд, которое ассоциируется с домашним уютом и вкусным обедом. Но даже у опытных хозяек порой не всё идёт по плану: пельмени развариваются, прилипают друг к другу и превращаются в неаппетитную массу. А всё дело — в ошибках при варке. И самая частая из них — кипящая вода.

Многие уверены, что замороженные пельмени нужно сразу кидать в бурлящую воду, чтобы они быстрее приготовились. Но это, наоборот, вредит блюду. При резком перепаде температуры тесто трескается: снаружи оно нагревается мгновенно, а внутри остаётся холодным. В итоге пельмени рвутся, сок вытекает, а вместо аккуратных изделий получается каша из начинки и теста.

С другой стороны, слипаются пельмени из-за крахмала на их поверхности. При попадании в кипяток он «срабатывает» и склеивает изделия между собой, образуя плотный ком.

Чтобы избежать этих неприятностей, варить пельмени нужно иначе:

Простые правила варки пельменей:

Начинайте с холодной воды — положите замороженные пельмени в холодную или чуть тёплую воду. Так тесто прогреется равномерно, и пельмени не лопнут. Грейте постепенно — ставьте кастрюлю на слабый огонь и медленно доводите до кипения, время от времени помешивая. Это предотвратит слипание. Добавьте немного масла — 1–2 столовые ложки растительного масла помогут создать плёнку и не дадут пельменям склеиться. Также полезно аккуратно мешать их во время варки. Не переваривайте — обычно пельмени готовы через 7–10 минут после закипания. Точное время зависит от их размера и начинки. Подача без сюрпризов — аккуратно достаньте пельмени шумовкой и разложите по тарелкам. Подавайте с любимыми соусами и наслаждайтесь!

Следуя этим несложным советам, вы получите не только вкусные, но и красивые пельмени без развалившихся краёв и липких комков.