Генерал-лейтенант Гурулев высказался по поводу возможной новой мобилизации. Он отметил, что сегодня успешно обновляется состав вооруженных сил, при этом в основном за счет добровольных контрактников. Однако некоторые люди задаются вопросом, почему нельзя мобилизовать еще один миллион человек сразу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Генерал выделил два ключевых аспекта. Во-первых, нужно учитывать, можно ли обеспечить каждого новобранца необходимым снаряжением: формой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс ориентирован на поддержку существующих войск, а привлечение новых бойцов происходит постепенно и по желанию. Ресурсы коммерческого сектора также постепенно увеличиваются, что в настоящий момент достаточно для обеспечения новых контрактников, добавил Гурулев.

Во-вторых, мобилизация означает, что люди будут отрываться от своих рабочих мест, будь то заводы, фермы или другие отрасли. На данный момент службу в армии несут высококвалифицированные граждане, которые не имеют проблем с алкоголем или незавершенными делами. Кроме того, промышленные предприятия также испытывают дефицит рабочей силы, и оборонно-промышленный комплекс оказывает влияние на все отрасли экономики, от энергетики до химической промышленности. Учитывая эти обстоятельства, по словам Гурулева, массовая мобилизация в настоящий момент была бы нецелесообразной.