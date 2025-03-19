«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал о возможности новой мобилизации

В последнее время обсуждения по поводу возможной новой мобилизации в России стали особенно актуальными, и одним из ключевых высказываний в этой теме стало мнение генерал-лейтенанта Гурулева, который выразил свою точку зрения в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что успехи в обновлении состава вооруженных сил, благодаря добровольцам, обеспечивают значительный прогресс, однако предложенная идея мобилизовать дополнительно миллион человек сталкивается с рядом существенных ограничений.

Проблемы логистики и ресурсов

Одним из основных вызовов, с которыми сталкивается страна в контексте массовой мобилизации, является вопрос обеспечения новобранцев всем необходимым. Гурулев отметил, что от униформы и обуви до обеспечения качественного обучения — все это требует значительных ресурсов.

В нынешних условиях, когда инфраструктура и ресурсы оборонно-промышленного комплекса уже направлены на поддержку существующих подразделений, расширение численности армии потребует времени и дополнительных усилий, которые в настоящее время постепенно наращиваются.

Экономические последствия для общества

Еще одним важным аспектом, который затронул Гурулев, является социально-экономическое воздействие мобилизации. Отрыв людей от их постоянных рабочих мест в ключевых секторах, таких как промышленность и сельское хозяйство, может вызвать сбои в экономике.

Он подчеркнул, что текущий контингент вооруженных сил состоит из граждан, прошедших подготовку и не имеющих проблем, которые могли бы помешать их службе. Это в значительной степени помогает поддерживать стабильность в разных сферах.

Влияние на оборонно-промышленный комплекс

Гурулев также затронул тему воздействия мобилизации на оборонно-промышленный комплекс, который играет важнейшую роль в экономике страны. В случае резкого увеличения численности вооруженных сил могут потребоваться дополнительные ресурсы, что может нарушить работу других критически важных секторов, таких как энергетика и химическая промышленность.

Выводы и стратегический подход

Подытожив свои рассуждения, генерал-лейтенант отметил, что хотя идея масштабной мобилизации может выглядеть привлекательной для усиления оборонных позиций, она требует тщательной оценки текущих экономических и социальных условий.

Важно действовать стратегически и взвешенно, чтобы избежать чрезмерных рисков для экономики и общественного порядка.