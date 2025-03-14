В контексте обсуждений новой мобилизации в России генерал-лейтенант Гурулев выразил свою позицию в телеграм-канале, подчеркивая успехи в обновлении состава вооруженных сил за счет добровольцев.

Несмотря на предложения мобилизовать дополнительно миллион человек, Гурулев подчеркнул ряд ограничений и вызовов, с которыми сталкивается страна.

Проблемы логистики и ресурсов

Одной из ключевых проблем, указанных Гурулевым, является вопрос обеспечения новобранцев всем необходимым: от униформы и обуви до качественного обучения.

Текущая инфраструктура и ресурсы оборонно-промышленного комплекса рассчитаны на поддержку уже сформированных подразделений, и любое массовое включение новых сил потребует времени и значительных ресурсов, которые в настоящий момент расширяются только постепенно и мере необходимости.

Экономические последствия мобилизации

Гурулев также поднял вопрос о социально-экономическом воздействии мобилизации на общество. Отрыв людей от их обычных рабочих мест в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах может привести к сбоям в экономике.

Текущий контингент вооруженных сил состоит из граждан, которые не только прошли соответствующую подготовку, но и не имеют проблем, которые могли бы помешать их службе, таких как алкоголизм или незавершенные дела.

Влияние на оборонно-промышленный комплекс

Оборонно-промышленный комплекс играет критическую роль в экономике страны, воздействуя на множество секторов от энергетики до химической промышленности. Резкое увеличение численности вооруженных сил потребует дополнительных ресурсов, которые могут быть недоступны без нарушения текущей работы этих критически важных отраслей.

Гурулев подытожил, что хотя идея масштабной мобилизации кажется привлекательной для усиления оборонной мощи, текущие экономические и социальные условия делают ее неразумной. Он подчеркнул важность стратегического и обдуманного подхода к вопросам национальной безопасности и обороны.