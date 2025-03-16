«Почему мы не хотим еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев высказался о возможности мобилизации

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался по поводу возможной новой волны мобилизации. Он отметил, что пополнение вооруженных сил сейчас происходит за счет добровольцев, заключающих контракты, и этот процесс идет успешно. Однако у некоторых возникает вопрос, почему нельзя мобилизовать еще миллион человек в кратчайшие сроки.

Гурулев выделил два ключевых аспекта.

Во-первых, важно обеспечить каждого новобранца необходимым снаряжением: униформой, обувью, оружием и подготовкой. В настоящее время оборонно-промышленный комплекс ориентирован на поддержку уже сформированных подразделений, а поступление новых бойцов происходит постепенно. По словам генерала, ресурсы коммерческого сектора также увеличиваются по мере необходимости.

Во-вторых, массовая мобилизация повлияет на экономику, поскольку оторвет людей от их работы на заводах, в сельском хозяйстве, в транспортной сфере и других отраслях. Сейчас в армию идут мотивированные граждане без проблем с дисциплиной, а промышленные предприятия, напротив, нуждаются в рабочей силе. Оборонная отрасль затрагивает многие сферы экономики — от энергетики до химической промышленности, поэтому кадровый дефицит может сказаться на общем производстве.

Учитывая эти факторы, Гурулев считает, что дополнительная мобилизация на данный момент не является необходимой.