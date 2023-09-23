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Почему кошка орет по ночам и что с этим можно сделать: секреты кошачьего поведения

Почему кошка орет по ночам и что с этим можно сделать: секреты кошачьего поведения

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Многие обожают котиков, прощают им многие провинности за исключением, пожалуй, внезапного ночного ора. Если он повторяется из ночи в ночь, то невыспавшийся хозяин постепенно теряет терпение. Но не спешите мстить питомцу, у него есть свои причины.

Если кот или кошка нестерилизованные, то крики могут быть связаны в гормональном вспеске. Лучше стерилизовать животное или воспользоваться советами ветеринаров и дать питомцу успокаивающие гормональные капли.

Котик болеет - и это вторая возможная причина. Его могут беспокоить боли, о которых он сообщает вам громким и пронзительным "мяу". Покажите его ветеринару, он поможет узнать, что беспокоит питомца и назначит лечение.

Третья причина - котик пытается добиться внимания. Этим страдают те животные, которые днем прекрасно высыпаются. Спасет вечерняя игра с котом, общение с ним. Тогда животное будет крепко спать вместе с вами.

Также ваш пушистик может быть в стрессе, в депрессии, в страхе или просто страдает чрезмерной общительностью. попробуйте плотно задергивать шторы и уделять с вечера котику чуть больше внимания.

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