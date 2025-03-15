Поцелованные богом: Глоба выявил два знака зодиака, которые получат судьбоносную весточку уже в начале марта

Павел Глоба, российский астролог и публицист, отметил два знака зодиака, которым судьба приготовила важные послания с 2 марта. Эти знаки помогут преодолеть трудности и получить давно ожидаемые ответы.

Для людей, родившихся под знаком Девы, наступает время для самоанализа. Не стоит бояться этого процесса – сейчас идеальный момент для его проведения. В вашей жизни может быть неразбериха, и пришло время привести все в порядок. Если чувствуете усталость, общение с близкими поможет вам справиться с ней. Не откладывайте встречи, так как именно в них вы сможете получить важные подсказки и советы.

Представителям знака Стрельца предстоит заняться раскрытием тайн и расследованиями. Сначала это может показаться неприятным и даже вызвать сомнения в правильности выбора, но, по уверению Глобы, именно эти события принесут ценные знания, которые помогут в профессиональном развитии. Тем не менее, следует быть осторожными, чтобы не попасть в конфликтные ситуации, ведь это может помешать восприятию знаков судьбы.