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"Поберегите детей, не кормите их этим!": Роскачество нашло в детском пюре опасные пестициды и токсины

Роскачество нашло в ряде марок детских пюре опасные токсины и пестициды
"Поберегите детей, не кормите их этим!": Роскачество нашло в детском пюре опасные пестициды и токсины

Фото: открытые источники

В Роскачестве проверили десятки марок детского яблочного пюре и пришли к выводу, что не все то, что позиционируется как полезное для детей, на самом деле может быть для них полезно. А некоторые виды пюре и вовсе опасны.

"На данный момент нормируется лишь небольшое количество пестицидов – порядка 13, которые считаются достаточно токсичными. Среди этих 13 пестицидов – 11 хлорорганических (преимущественно фосфорорганические), ДДТ и ГХЦГ. Однако во многих странах (импортерах сырья), как европейских, так и азиатских, контролируется и нормируется более 300 наименований пестицидов", – комментирует Людмила Викулова, глава департамента исследований Роскачества.

Исследование показало, что в 14 марках пюре пестицидов нет. В 10 марках - таковые обнаружились.

"Данные пестициды являются акарицидными и фунгицидными препаратами и, скорее всего, применялись при выращивании, хранении или транспортировке сырья, из которого было произведено пюре", – объясняет Ольга Шнитцер, начальник отдела приема проб и выдачи документов по результатам исследований Центра оценки качества зерна Россельхознадзора.

Обнаруженные вещества в РФ не нормируются, а потому как таковым их наличие нарушением быть не может. Однако в Роскачестве считают, что в детском пюре данным веществам не место.

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