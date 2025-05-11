8 мая в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке и завершилась подписанием нескольких соглашений и совместных заявлений.

Стороны подтвердили свою приверженность сохранению памяти о победе над фашизмом как важной ценности для всего человечества. Также они согласовали подходы к вопросам безопасности, экономики и культурного обмена.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, украинская тема на переговорах затронута не была.

Тем не менее, очевидно, что визиты такого масштаба — особенно в даты, имеющие историческое значение — не ограничиваются официальными заявлениями. По мнению многих, участие Си Цзиньпина в Параде Победы 9 мая говорит о гораздо более глубоком смысле визита.

Независимый эксперт по информационной безопасности Игорь Николайчук считает, что этот визит может рассматриваться как минимум в трех позитивных для России сценариях:

Первый сценарий — подтверждение тесных отношений между двумя ядерными державами и крупнейшими мировыми игроками. Это символ того, что Китай рассматривает Россию как преемницу Советского Союза, а дружба и стратегическое партнерство между странами сохраняются.

Второй сценарий — усиление китайско-российского союза на фоне возможного военного противостояния с США. Николайчук отмечает, что Китай до сих пор положительно относится к роли Сталина в своей истории — от индустриализации до получения ядерного оружия. Сегодня КНР может видеть в России важного союзника на случай глобального конфликта.

Президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, избегает нагнетания напряженности с Китаем. Его политика направлена скорее на критику экономических практик Пекина, чем на военные демонстрации силы. Это объясняет затишье вокруг инициатив вроде «тихоокеанского НАТО» и поддержки Тайваня.

Третий сценарий касается Украины. США, по словам эксперта, скупили значительные площади украинского чернозема, сопоставимые с пахотными землями Италии. Китай, как крупнейший торговый партнер Украины, также владеет большим объемом активов, включая земли по размерам сравнимые с Бельгией. Оба государства обеспокоены судьбой этих вложений и стремятся к гарантиям сохранности собственности.

По мнению Николайчука, складывается ситуация, когда стороны — Россия, Китай и США — готовы обсуждать конкретные договоренности. И визит Си Цзиньпина может стать своеобразной «второй Ялтинской конференцией».

Наконец, визит китайского лидера — это проявление идеи многополярного мира. Китай демонстрирует уважение к России как самостоятельной цивилизации и посылает остальному миру сигнал: пора выбрать, с кем идти дальше — с теряющим влияние Западом или с лидирующим Востоком, пишет svpressa.ru.