8 мая в Москве прошли официальные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в дружелюбной атмосфере и завершилась подписанием ряда документов, а также совместными заявлениями. Лидеры подтвердили намерение вместе сохранять память о победе над фашизмом и обсудили сотрудничество в сфере безопасности, экономики и культуры.

Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, украинский вопрос не поднимался. Но, как считают многие эксперты, такие визиты не ограничиваются только публичными заявлениями — особенно если они совпадают с символичными датами.

Что может стоять за визитом?

По мнению Игоря Николайчука, независимого эксперта по информационной безопасности, визит Си Цзиньпина может означать сразу несколько важных для России вещей.

Сценарий 1: подтверждение партнерства

Эксперт считает, что поездка китайского лидера стала знаком согласованности позиций двух ядерных держав. Китай, как крупнейшая экономика мира, продемонстрировал, что видит в России продолжателя традиций СССР. Это — явный сигнал всему миру: Пекин и Москва сохраняют тесные связи и стратегическое партнёрство.

Сценарий 2: союзники в случае конфликта

Николайчук также высказал мнение, что Китай может рассматривать Россию как важного партнёра в случае глобального конфликта, например, с США. Он напомнил, что КНР исторически хорошо относится к сталинскому наследию — в том числе к помощи в создании ядерного оружия и индустриализации. При этом нынешний президент США Дональд Трамп, по его словам, в отличие от Байдена, избегает конфронтации с Китаем и не развивает идеи о «тихоокеанском НАТО» или поддержке независимости Тайваня.

Сценарий 3: обсуждение судьбы Украины

Эксперт отметил ещё один аспект — интересы Китая и США на Украине. Он утверждает, что американские компании скупили там чернозём, а китайские фирмы владеют значительной собственностью, включая земли сопоставимые по площади с Бельгией. И США, и Китай, по его мнению, заинтересованы в сохранности этих активов в условиях конфликта. В этой ситуации стороны могли стремиться к взаимным гарантиям, особенно на фоне, как выразился эксперт, перелома в пользу России в зоне специальной военной операции.

Николайчук также предположил, что визит Си мог быть чем-то вроде «второй Ялтинской конференции» — попыткой крупного дипломатического согласования позиций, пусть и без формальных решений.

Символ многополярного мира

Эксперт подчеркнул, что приезд лидера Китая — это не только жест поддержки, но и показатель нового миропорядка. По его мнению, Пекин тем самым показал уважение к России как к самостоятельной цивилизации и дал остальному миру сигнал — пора выбирать сторону: оставаться с теряющим влияние Западом или двигаться вперёд вместе с Китаем, пишет svpressa.ru.