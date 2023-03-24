Победителей не будет: Медведев оценил, чем кончится столкновение РФ и США

Зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что при столкновении России и США победителей не будет

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил возможные последствия прямого столкновения двух сильнейших армий мира - российской и американской. По его словам, последствия будут "просто чудовищными".

Силу армий, считает бывший президент России, можно оценить исключительно в процессе реального конфликта таковых. А потому совершенно не правильно говорить, что армия США - первая, а ВС РФ - вторые или наоборот.

"Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", — заявил Медведев.

По словам политика, стратегические ракеты аннулируют все возможные подсчеты последствий. Территории обеих стран будут разрушенными, последствия будут чудовищными.