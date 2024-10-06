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Появились даты каникул в новом учебном году – дети ликуют, а учителя схватились за голову

Министерство просвещения РФ представило обновле...

culture.ru

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Министерство просвещения России объявило об изменениях в календаре школьных каникул на учебный год 2024-2025. Эти изменения нацелены на оптимизацию учебного процесса и улучшение условий отдыха учащихся, предлагая начать учебный год немного позже и увеличить продолжительность перерывов между учебными четвертями.

Расписание каникул на следующий учебный год

По тому, какую рекомендацию дали специалисты в Министерстве оьразования, был составлен план выхода школьников на каникулы:

  • На осенние каникулы школьники уйдут совсем скоро, уже в этом месяце: они начнутся 28 октября и будут идти неделю, до 4 ноября.
  • Даты зимних канкул дадут школьникам время на подготовку к новогоднему торжестве, так как начнутся они 30 декабря. Выйти после зимних каникул обратно в школы придется 12 января уже 2025 года.
  • Весной отдых запланирован на март - с 24 и по 31 число.
  • Помимо того, если отдельные каникулы у учеников первых классов, для которых третья четверть остается слишком длинных. Для малышей дополнительный каникулы запланированы на даты с 17 по 24 февраля.

Летние каникулы и выходные по праздникам

Летним каникулы еще не скоро, но дата летних каникул уже определена - они начнутся 24 мая для тех, кто посещает школу шесть дней в неделю, и на один день раньше для тех, кто на пятидневке - 23 мая.

Возможность адаптации календаря

Образовательные учреждения имеют право адаптировать утвержденное Министерством расписание каникул с учетом местных условий и потребностей учащихся, что позволяет обеспечить максимально эффективное чередование учебы и отдыха.

Эти обновления направлены на создание благоприятных условий для обучения и восстановления школьников, что должно способствовать повышению их учебной мотивации и общего благополучия в течение учебного года.

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