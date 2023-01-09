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"По законам военного времени": Дмитрий Медведев напомнил о правилах военного времени в отношении предателей

"По законам военного времени": Дмитрий Медведев напомнил о правилах военного времени в отношении предателей

Фото: sputniknews.com

Россияне, которые бросили свою страну и теперь желают ей мучительной гибели, должны ответить по закону, не забывая и о правилах военного времени, написал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. <...> Пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости", — отметил он.

По мнению Медведева, пришла пора как-то определиться. Наказать предателей следует по закону, считает он.

"А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", — заключил он.

Поводом к обсуждению мер в отношении россиян, желающих зла своей стране и призывающим к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. Он заявил о готовности "воевать за Украину", добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

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