По телефону умоляла о помощи, но скорая приехала только через три часа: молодая мама впала в кому и скончалась

История трагической гибели Людмилы

1 мая 2025 года, около 19:00, 31-летняя Людмила из Брянска почувствовала резкую боль в области живота. Она попыталась вызвать скорая помощь, но не получив своевременной реакции, начала звонить своим близким. В результате, ее дочь стала свидетельницей того, как лицо матери синеет, а состояние ухудшается. Семья пыталась дозвониться до медиков в течение нескольких часов, но помощь пришла только спустя три часа. Это оказалось слишком поздно.

Безразличие и хладнокровие медиков

После того как родственники Людмилы пытались объяснить диспетчерам симптомы, включая синеющее лицо и отёк, им отказали в немедленной помощи. Диспетчеры не проявили должной настороженности и даже бросали трубку, игнорируя серьёзность ситуации. Сестра погибшей, Ирина, делится своими переживаниями и описывает поведение диспетчера как циничное и бездушное. Она уверена, что Людмила могла быть спасена, если бы скорая помощь приехала вовремя.

Состояние Людмилы ухудшалось, но помощь так и не пришла вовремя

Людмила успела поговорить с подругой по видеосвязи, когда её лицо уже было синеватым, и состояние сильно ухудшилось. Семья из разных городов пыталась донести информацию до диспетчеров, но ответы звучали неубедительно, и медицинское обслуживание было абсолютно неадекватным. Первая попытка вызвать помощь была сделана в 18:59, но скорая помощь приехала лишь в 22:00.

Смерть от бездействия

Людмила была госпитализирована в больницу, где её немедленно поместили в реанимацию. Врачи подключили её к аппарату ИВЛ, но уже через несколько часов она впала в кому. 2 мая Людмила скончалась, не пережив критическую задержку с медицинской помощью. Семья считает, что причиной смерти стало не само заболевание, а бездействие медиков и несвоевременная помощь.

Проверка и обращение в правоохранительные органы

После трагедии родственники Людмилы обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку случившегося. Вся семья считает, что смерть Людмилы является результатом халатности, и требует расследования инцидента.

Реакция семьи и общественная боль

Семья и близкие Людмилы не могут смириться с тем, что её жизнь могла бы быть спасена, если бы не халатность и равнодушие тех, кто должен был помочь. Ирина, сестра Людмилы, делится своими эмоциями в соцсетях, отмечая, как безразличие людей, в которых она верила, стоило жизни её сестры, сообщает kp.